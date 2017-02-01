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Melbourne’daki evsizlere polis operasyonu

Avustralya’nın Melbourne kentinde evsizlere polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

Melbourne’daki evsizlere polis operasyonu

Avustralya’nın Melbourne kentinde evsizlere polis tarafından düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.

01 Şubat 2017 Çarşamba 13:04
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Melbourne’daki evsizlere polis operasyonu

Avustralya’nın Melbourne kentinde, Avustralya Açık Tenis Turnuvası öncesinde yaşadıkları yerlerden uzaklaştırılan evsizlerin sokaklara geri dönmesi üzerine yeni bir operasyon düzenlendi.

Polis ekipleri, önce kent merkezindeki Flinders Tren İstasyonu çevresinde yaşayan yaklaşık 20 evsize bölgeyi terk etmeleri konusunda uyarıda bulundu, ardından toparlanmaları için belli bir süre verdi.

Kalıcı barınak isteyen evsizler, 3 gece konaklayabilecekleri motel önerisini reddetti. Melbourne belediyesi ve eyalet hükümetinin kendilerine yardım etmediğini ileri süren evsizler, ‘‘evsizlik suç değil’’, ‘‘evsizlere yasağa hayır’’ sloganları attı.

Yaşamını sokaklarda sürdüren Simon, polis operasyonundan önce yaptığı açıklamada zor şartlar atında olduklarını belirterek hiç kimsenin ihtiyacı olmadan soğuk betonlar üzerinde uyumayacağını söyledi.

Evsizlerin büyük bir kısmının ayrılmaması üzerine bölgeyi kordon altına alan polis, ikisi kadın 5 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonların ardından evsizlerin yaşadığı bölge boşaltılarak bariyerlerle kapatıldı.

Resmi verilere göre Avustralya'da 105 bin 237 evsiz bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
AvustralyaMelbourneAvustralya Açık Tenis Turnuvası
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