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Meksikalılardan Trump'a duvar tepkisi: 'Irkçı ve bölücü'

Meksikalılar, ABD Başkanı Trump'ın sınıra duvar örme projesini demokratik değerler ve medeni dünyanın geldiği seviyeden geriye dönüş olarak nitelendiriyor.

Meksikalılardan Trump'a duvar tepkisi: 'Irkçı ve bölücü'

Meksikalılar, ABD Başkanı Trump'ın sınıra duvar örme projesini demokratik değerler ve medeni dünyanın geldiği seviyeden geriye dönüş olarak nitelendiriyor.

09 Şubat 2017 Perşembe 11:20
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Meksikalılardan Trump'a duvar tepkisi: 'Irkçı ve bölücü'

ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksika sınırına duvar örme projesini "ırkçı ve bölücü" bulan Meksikalılar, Trump'ın kararlarını demokratik değerlerden geriye gidiş olarak görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, seçim kampanyasının en önemli vaatlerinden birisi olan Meksika sınırına duvar örme projesini hayata geçirmek için çalışmalara başlaması, Meksika ile ABD arasındaki ipleri gerdi.

Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçleri önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" amacıyla Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Trump'ın, duvarın ücretini de doğrudan ya da dolaylı olarak Meksikalılara ödeteceğini söylemesi Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'nun tepkisini çekmiş ve Nieto, ABD ziyaretini iptal etmişti.

Merkezi Washington'da bulunan araştırma şirketi Pew'in raporuna göre, ABD'de 30 milyondan fazla Meksikalı yaşıyor. Bunun yaklaşık 11 milyonu Meksika doğumlu göçmen gerisi ise ABD'de doğup vatandaşlık hakkı kazanan Meksikalılar. Göçmenlerin de yasa dışı yollardan sınırı geçen yaklaşık 6 milyonu kaçak durumda.

1970 yılında 1 milyondan daha az Meksikalı göçmen bulunan ABD'de bu rakamın ülkede doğan göçmen kökenlilerle birlikte 30 milyonu geçmesi ABD yönetimini bu konuda tedbir almaya itti. Özellikle Obama döneminde sınır kontrolü ve sınır dışı etme politikasının katı şekilde uygulanmasıyla bu göç hareketi önemli ölçüde kontrol altına alınmıştı.

"Trump Hitlerle kıyaslanıyor"

Meksika'nın başkenti Meksiko'da AA'ya konuyu değerlendiren Meksikalıların ortak kanaati, söz konusu duvar ve Trump'ın diğer politikalarının iki kültürü bölme amacı taşıdığı ve bu adımların demokratik değerleri geriye götüreceği yönünde.

Tarihi Zocalo meydanında AA'ya açıklama yapan Acil Sağlık Görevlisi Miguel Sanchez, Trump'ın kararlarının sadece Meksikalıları değil herkesi etkileyeceğine dikkati çekerek, "Evet Meksikalılar sınırdan kaçak olarak ABD'ye geçiyorlar ancak Trump'ın duvarı iki ülke arasındaki sınırı korumaktan çok ABD ile dünyanın geri kalanı arasına her açıdan set çekmiş olacak." dedi.

Sanchez, Trump'ın Meksika ürünlerine ekstra gümrük vergisi koyma planına ilişkin de, "Buradaki her şeyin en iyisi ABD'ye ihraç ediliyor. Eğer oraya satılmazsa biz burada satın alır daha güzel ürünler tüketiriz." diye konuştu.

Sanchez, bu kararların kısa dönemde Meksika'ya olumsuz etki edeceğini ama uzun vadede kendilerinin kazançlı çıkacaklarını savundu.

Trump'ı da eleştiren Sanchez, "Trump, uzun zamandır Hitler ile kıyaslanıyor ve ben de öyle düşünüyorum." diye konuştu.

"Bu ırkçı karar kültürleri ayıracak"

Lise öğrencisi Daniela Galicia da, Trump'ın projelerinin, Meksika'ya kendi ekonomik planlarına odaklanması için bir uyarı olduğunu kaydederek, "Bu duvar tabii ki kültürleri ayıracak. Çünkü diğer tarafta birçok arkadaşımız var. Bu ırkçı bir karar ve çok üzücü." diye konuştu.

Bu kararların geriye gidiş olduğunu da vurgulayan Galicia, "İnsanlık değerlerini geliştirmek yerine geriye gittiğimizi düşünüyorum." dedi.

Bazı Müslüman ülkelerden göçmen ve sığınmacı alınmasının engellenmesi girişimini de eleştiren Galicia, bu insanların ülkelerindeki sorunlardan ve çatışmalardan kaçtığını belirterek, "İnsanların birbirlerine yardım etmesi beklenir. Bu adil değil." ifadelerini kullandı.

Trump'ın duvarın parasını Meksikalılara ödetme planını da eleştiren Galicia, "Bu bizimle alay etmektir. Eğer duvar yapmak istiyorsan yap ancak bizim paramızla değil." dedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaDonald Trumpırkçı Ve BölücüABDWashington
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