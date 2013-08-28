Meksika'da tren kazası

Meksika'nın güneydoğusunda Pazar günü meydana gelen tren kazasında ölenlerin sayısının 9'a yükseldiği bildirildi.

Yetkililer, Guatemala sınırı yakınındaki Tabasco eyaletinde meydana gelen kazanın ardından sürdürülen enkaz kaldırma çalışmaları sırasında 3 kişinin daha cesedinin bulunduğunu açıkladı.

Kazada ölenlerin, yaşları 19 ve 58 arasında değişen Honduraslı göçmenler olduğu belirlendi.

Yaralanan 35 kişiden 5'inin durumu ciddiyetini kuruyor.

Yasa dışı yollardan ABD'ye gitmeye çalışan göçmenlerin bulunduğu yük treninin 8 vagonu, henüz bilinmeyen bir nedenle raydan çıkmıştı.

