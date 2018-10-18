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Meksika'ya körfezdeki yunusları koruma çağrısı

Uzmanlar, Meksika hükümetini, California Körfezi'nde bulunan ve nesli tükenmekte olan yunus türü "körfez muturunun" koruma altına alınması için yüzer bariyerler kullanmaya çağırdı.

Meksika'ya körfezdeki yunusları koruma çağrısı

Uzmanlar, Meksika hükümetini, California Körfezi'nde bulunan ve nesli tükenmekte olan yunus türü "körfez muturunun" koruma altına alınması için yüzer bariyerler kullanmaya çağırdı.

18 Ekim 2018 Perşembe 13:55
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Meksika'ya körfezdeki yunusları koruma çağrısı

MEKSİKO

Meksika hükümetinden, deniz memelisi olan körfez muturlarının yaşam alanlarının yüzer bariyerlerle çevrelenmesini isteyen uzmanlar, kıyılardaki yasa dışı Totoaba avları sırasında yerleştirilen ve körfez muturlarının yok olmasına neden olan balıkçı ağlarının engellenmesi için daimi olarak askeri gemi yerleştirilmesini istedi.

Meksika Ulusal Ekoloji Enstitüsünden Armando Jaramillo, aralık ayında göreve başlayacak yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador hükümetinin, yasa dışı balıkçı teknelerinin denize açılmasının önüne geçmek için kıyı devriyeleri üzerinde daha fazla çaba göstermesi gerektiğini söyledi.

Biyolojik Çeşitlilik Merkezi Meksika temsilcisi Alejandro Olivera, dünyada yalnızca yaklaşık 15 körfez muturu kaldığının sanıldığını kaydetti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaYunusKörfez
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