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Meksika tropikal fırtınanın etkisi altında

Meksika'nın Pueblo ve Veracruz eyaletlerinde etkili olan tropikal Earl fırtınasının yol açtığı toprak ve çamur kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.

Meksika tropikal fırtınanın etkisi altında

Meksika'nın Pueblo ve Veracruz eyaletlerinde etkili olan tropikal Earl fırtınasının yol açtığı toprak ve çamur kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.

10 Ağustos 2016 Çarşamba 13:59
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Meksika tropikal fırtınanın etkisi altında

 MEKSİKO

Meksika'nın Pueblo ve Veracruz eyaletlerinde etkili olan tropikal Earl fırtınasının yol açtığı toprak ve çamur kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.

Puebla eyaleti valisi Rafael Moreno Valle, 9 kişinin daha cesedinin bulunduğunu, ölü sayısının 48'e çıktığını açıkladı.

Veracruz eyaleti valisi Javier Duarte de gazetecilere yaptığı açıklamada, yerel yönetimin su seviyesi kritik düzeyin üzerindeki nehirleri kontrol altında tuttuğunu belirterek, bin 230'dan fazla kişinin güvenli bölgelere yerleştirildiğini bildirdi.

Bu arada ülkenin kuzeybatısındaki Baja California Yarımadası'nı etkisi altına alması beklenen "Javier" adlı yeni fırtınanın, toprak kaymaları sonucu etkisini kaybettiği belirtildi.

Baja California eyaleti valisi Carlos Mandoza da Javier fırtınasının şu ana kadar herhangi bir can ya da mal kaybına yol açmadığını ifade ederek," Söz konusu fırtına sebebiyle eyaletimiz 3,5 metre yüksekliğindeki dalgalara ve şiddetli yağmura maruz kaldı." değerlendirmesinde bulundu.

Javier'in, Baja California Yarımadası'ndan ABD'nin Arizona eyaletine doğru yön değiştirdiği gözlemlendi.

AA

Son Güncelleme: 10.08.2016 13:59
Anahtar Kelimeler:
Meksikaönce Vatan
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