Meksika tropikal fırtınanın etkisi altında: 39 ölü

MEKSİKO

Meksika'nın Pueblo ve Veracruz eyaletlerinde etkili olan tropikal Earl fırtınasının yol açtığı toprak ve çamur kaymalarında 39 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Luis Felipe Puente, Foro TV'ye yaptığı açıklamada, en fazla can kaybının Pueblo eyaletine bağlı Huauchinango kasabasında meydana geldiğini ve 25 kişinin öldüğünü belirtti.

Puente, aynı eyaletteki Tlaola'da da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Huauchinango Belediye Başkanı Gabriel Alvarado, şiddetli yağışların verdiği zarardan en az 200 kişinin etkilendiğini ifade ederek, "Huauchinango'da halkımızın başına gelen bir trajedidir." dedi.

Veracruz eyaleti Valisi Javier Duarte de Coscomatepec, Tequila ve Huayacocotla kasabalarında çamur yığınlarının kayması sonucu 11 kişinin öldüğünü bildirdi.

24 saatte 1 aylık yağmur düştü

Federal ulaşım yetkilileri, ülkede etkili olmaya devam eden şiddetli yağışların başkent Meksiko'ya çıkan ana yollardan birinin kapanmasına neden olduğunu dile getirerek, bölgenin 24 saat içinde bir aylık yağmur aldığını söyledi.

Yeni fırtına bekleniyor

Ülkede giderek etkisini kaybeden Earl fırtınasının ardından Meksika'nın Büyük Okyanus kıyılarında oluşan Javier isimli yeni fırtınanın, Baja California Yarımadası'nı etkisi altına alması bekleniyor.

Yetkililer, Javier fırtınasının beraberinde getireceği şiddetli yağmurların yol açabileceği sel baskını ve toprak kaymalarına karşı halkı uyardı.