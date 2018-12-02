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Meksika'nın yeni Devlet Başkanından göçmen mutabakatı

Meksika'nın yeni Devlet Başkanından göçmenlere ilişkin mutabakat

Meksika'nın yeni Devlet Başkanından göçmen mutabakatı

Meksika'nın yeni Devlet Başkanından göçmenlere ilişkin mutabakat

02 Aralık 2018 Pazar 12:15
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Meksika'nın yeni Devlet Başkanından göçmen mutabakatı

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye doğru ilerleyen göçmen konvoyu ile ilgili 3 Orta Amerikalı mevkidaşı ile bir mutabakat imzaladı.

Meksika'nın yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Orta Amerika ülkelerinden yola çıkarak ABD'ye doğru ilerleyen göçmen konvoyu ile ilgili 3 Orta Amerikalı mevkidaşı ile bir mutabakat imzaladı.

Meksika Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, dün yemin ederek görevine başlayan Obrador'un, El Salvador, Guatemala ve Honduras devlet başkanları ile ABD'ye iltica talebinde bulunan göçmen akışını durmaya yönelik bir "kalkınma planı" oluşturmak üzere anlaşma imzaladığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede iş imkanları oluşturulması için bir fon sağlanmasını içeren planın, El Salvador, Guatemala ve Honduras'un göçün yapısal nedenlerine çözüm bulmasının hedeflendiği kaydedildi.

ABD'ye gitmek üzere Orta Amerika ülkelerinden yola çıkıp Meksika'nın Baja California eyaletindeki Tijuana kentine gelen binlerce göçmenin kaldığı ABD sınırına yakın bir spor kompleksindeki göçmen barınağı kapatıldı.

Tijuana yetkilileri, barınakta kalan tüm göçmenlerin, ABD sınırından çok daha uzaktaki bir eski konser salonuna gönderildiğini duyurdu.

Barınağa çevrilen spor kompleksinin "kötü hijyen koşulları" nedeniyle kapatıldığı belirtildi.

Tijuana kentine gelen göçmenlerin sayısının 9 bini bulduğu bildirilmişti.

Meksika’nın Tijuana kenti ile ABD’nin California eyaleti arasındaki sınır bölgesine ulaşan Orta Amerikalı göçmenler, iltica işlemlerinin yavaş yapıldığı gerekçesiyle 25 Kasım’da protesto gösterileri düzenlemiş ve bazı göstericiler aradaki metal duvarı aşarak ABD tarafına geçmeyi denemişti. ABD güvenlik görevlileri, sınırın yaya geçişlerine kapatılmasına neden olan olayları göstericilere karşı biber gazı kullanarak durdurmuştu.

ABD'li gümrük yetkilileri günde en fazla 100 göçmenin başvurusunu işleme koyduğu için grubun kentte aylarca bekleyebileceği tahmin ediliyor.

Yüzlerce kişi ülkesine geri döndü

Diğer yandan, Uluslararası Göç Örgütü (IOM), dün, Orta Amerika ülkelerinden ABD'ye ilerleyen göçmen konvoyundan yüzlerce kişinin kendi ülkelerine geri döndüğünü bildirmişti.

Birleşmiş Milletlerin (BM) göç örgütü IOM'den yapılan açıklamaya göre, yüzde 84'ü erkeklerden oluşan 453 göçmen, IOM'ye başvuruda bulunarak vatandaşı olduğu veya yaşadığı ülkeye geri dönmek için yardım talebinde bulunmuştu.

IOM'nin girişimleriyle yüzde 57'si Honduraslı, yüzde 38'i El Salvadorlu ve yüzde 5'i de Guatemalalılardan oluşan göçmenler yaşadıkları yerlere geri dönmüştü. IOM, refakatsiz 25 çocuğun da uçakla döndüğünü kaydetmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Andres Manuel Lopez ObradorMeksikaGöçmen
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