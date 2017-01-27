Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul -1°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
83827
ALTIN
147.502
DOLAR
3.8659
STERLIN
4.8550
EURO
4.1390
Haftanın programı açıklandı
Haftanın programı açıklandı
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını yemliyorlar
Karlı dağları aşıp yaban hayvanlarını...
Ceviz üreticisinden 'don kırıcı makine'
Ceviz üreticisinden 'don kırıcı makine'
Trafikte 'sivil denetim' başlıyor
SON DAKİKA
Trafikte 'sivil denetim' başlıyor
İlk yerli baz istasyonu için tarih belli oldu
İlk yerli baz istasyonu için...

Meksika ile ABD arasında duvar gerilimi

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına tepki gösterdi.

Meksika ile ABD arasında duvar gerilimi

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına tepki gösterdi.

27 Ocak 2017 Cuma 12:01
66 Okunma
Meksika ile ABD arasında duvar gerilimi

WASHINGTON

Meksika, ABD Başkanı Donald Trump'ın, iki ülke sınırına örmeyi planladığı duvarın maliyetini, Meksika'dan ithal edilen mallara yüzde 20 vergi koyarak finanse etme planına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Luis Videgaray yaptığı açıklamada, söz konusu verginin Meksika'dan ithal edilen ürünlerin ABD'li tüketicilere çok daha pahalıya ulaşması ve sonunda duvarı ödemeye razı olmalarıyla sonuçlanacağı yorumunda bulundu.

"Ürünlerimize vergi koyulması, duvarı bize ödetmez fakat Kuzey Amerikalı tüketicilere daha pahalı avokado, çamaşır makinesi, televizyon satılmasıyla kendi vatandaşlarına ödetir." ifadesini kullanan Videgaray, duvarın Meksikalılara ödetilmesinin müzakere edilemeyeceğini bildirdi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spice, ABD-Meksika sınırına örülmesi planlanan duvarın maliyetinin karşılanması için Trump'ın Meksika'dan ithal edilen tüm mallara yüzde 20 vergi koymayı planladığını açıklamış, söz konusu planın Trump'ın seçim kampanyası sırasında vadettiği vergi reformunun parçası olacağını belirtmişti.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto, duvarın masraflarını ödemeyeceğini vurgulamış Trump da ay sonu Pena Nieto ile yapacağı toplantıyı iptal edebileceği duyurmuştu. Bu gelişmenin ardından Pena Nieto, "ABD'ye gitmiyorum." açıklaması yapmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaABDDuvar Gerilimi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD'de Müslüman havalimanı çalışanına saldırı
ABD'de Müslüman havalimanı çalışanına saldırı
Fransa'da 1915 olaylarının reddi suç sayılmayacak
Fransa'da 1915 olaylarının reddi suç sayılmayacak
Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı
Afganistan'da soğuk hava 27 çocuğun ölümüne yol açtı
Kremlin'den Trump'ın 'güvenli bölge' açıklamasına ilk tepki
Kremlin'den Trump'ın 'güvenli bölge' açıklamasına ilk tepki
Musul'da 5 aydır süren çaresiz bekleyiş
Musul'da 5 aydır süren çaresiz bekleyiş
NATO'dan 'işkence' açıklaması
NATO'dan 'işkence' açıklaması
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ