Meksika'da Trump karşıtı gösteri

Meksika'da 20 farklı kentte ellerinde Meksika bayraklarıyla yürüyen göstericiler, ABD Başkanı Donald Trump'tan Meksika halkına saygı göstermesini istedi ve "Meksika asla mağlup edilemez", "Defol git Trump" sloganları attı.

Meksika Devlet Başkanı Enrique Pena Nieto'ya ABD'nin yeni yönetimine karşı haklarını koruması çağrısında bulunan göstericiler, Trump'ın sınıra duvar örme ve göçmenleri sınır dışı etme projelerini protesto etti.

Göstericilerden avukat Emiliano Montes de Oca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Donald Trump'ın sınıra duvar örme fikrini protesto etmek ve ABD'de çalışan Meksika halkını desteklemek için buradayız." ifadelerini kullandı.

"Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz"

Göstericilerden Lydia Segovia da "Devlet Başkanı Pena Nieto, Trump'tan sözünü esirgemez. Bu yüzden bugün buradayız ve Trump'ın ırkçı politikalarını kınıyoruz." dedi.

Herhangi bir siyasi parti tarafından yönlendirilmeyen ve 80 sivil toplum örgütü tarafından düzenlenen gösteriler olaysız sona erdi.

ABD Başkanı Trump, 20 Ocak'ta göreve geldikten sadece 5 gün sonra, "yasa dışı göçü önlemek" ve "sınır güvenliğini artırmak" için Meksika sınırına duvar örülmesini öngören kararnameyi imzalamıştı.

Duvarın inşasıyla ilgili bütçenin öncelikle federal hükümet tarafından karşılanacağını söyleyen Trump, bu paranın Meksika hükümetinden tahsil edileceğini dile getirmiş, Meksika Cumhurbaşkanı Enrique Pena Nieto ise duvar için ödeme yapmayacaklarını birçok kez ifade etmişti.