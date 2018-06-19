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Meksika'da belediye meclisi üyesi adayına silahlı saldırı

Meksika'da 1 Temmuz seçimleri öncesinde San Juan de Abajo kasabası belediye meclis üyesi adayı Jesus Nolasco Acosta, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

Meksika'da belediye meclisi üyesi adayına silahlı saldırı

Meksika'da 1 Temmuz seçimleri öncesinde San Juan de Abajo kasabası belediye meclis üyesi adayı Jesus Nolasco Acosta, uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi.

19 Haziran 2018 Salı 09:43
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Meksika'da belediye meclisi üyesi adayına silahlı saldırı

Meksika'da 1 Temmuz'da düzenlenecek seçimler öncesi silahlı saldırıya uğrayan San Juan de Abajo kasabası belediye meclisi adayı Jesus Nolasco Acosta hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan haberlere göre yetkililer, belediye meclisi üyesi adayı Acosta'nın silahlı saldırıda yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Meksika 2018 Siyasi Şiddet Raporu'na göre, seçim çalışmalarının başladığı eylül ayından bu yana ülke genelinde 177 siyasetçi saldırıya uğradı.

Acosta ile öldürülenlerin sayısı 114 oldu.

Meksikalılar, 1 Temmuz'da sandık başına giderek aralarında devlet başkanı, milletvekili, senatör ve 8 eyalet valisinin de olduğu 3 bin 400'den fazla siyasi mevki için adaylara oy verecek. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaSan Juan De AbajoJesus Nolasco Acosta
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