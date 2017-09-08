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Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'nın güney açıklarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu

Meksika'nın güney açıklarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

08 Eylül 2017 Cuma 11:40
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Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu

ANKARA

Meksika'nın güney açıklarında 8,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde en az 5 kişi yaşamını yitirdi.

Chiapas Eyaleti Valisi Manuel Velasco, yerel medyaya yaptığı açıklamada, yaklaşık 1 dakika süren deprem sonucu San Cristobal'da 3 kişinin yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Velasco, Chiapas'da deprem nedeniyle hastane binaları, evler ve okullarda çatlaklar oluştuğunu ve San Cristobal'da da bir alışveriş merkezinin ağır hasar gördüğünü söyledi.

Tabasco Valisi Arturo Nunez de bir çocuğun deprem nedeniyle yıkılan duvarın altında kalarak can verdiğini, hastanedeki bir bebeğin de depremin neden olduğu elektrik kesintisi nedeniyle yaşamını yitirdiğini bildirdi.

Başkent Meksiko'da da hissedilen deprem, halk arasında korkuya neden oldu.

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), daha önce 8 olarak açıkladığı depremin büyüklüğünü 8,1 olarak güncelledi.

USGS, depremin kaydedildiği derinliği de 69,7 kilometre olarak düzeltti. Derinlik daha önce 33 kilometre olarak duyurulmuştu. 

Depremin ardından Meksika, Honduras, Ekvador, Guatemala, Nikaragua, Panama'yı kapsayan bölgede 3 saat içinde tsunami oluşabileceği uyarısı yapan Pasifik Tsunami Uyarı Merkezi, Meksika açıklarında 1 metrenin altında tsunami oluştuğunu belirtti.

Deprem Guatemala'yı da salladı

Guatemala Devlet Başkanı Jimmy Morales, ulusal televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Meksika sınırı yakınındaki San Marcos eyaletinde, deprem nedeniyle 1 kişinin hayatını kaybettiğine dair bilgi aldığını ancak bunu henüz doğrulayamadığını ifade etti.

Morales, deprem nedeniyle paniğe kapılan halka sakin olmaları çağrısı yaptı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
MeksikaDeprem
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