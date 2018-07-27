Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 29°
sağanak
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95018
ALTIN
191.279
DOLAR
4.8542
STERLİN
6.3611
EURO
5.6560
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
Madalya avcısı Mete Gazoz
Madalya avcısı Mete Gazoz

Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı

Mekke Belediye Başkanı Muhammed el-Kuveyhas, İslam ülkelerinden gelen medya heyetine, belediyenin hac hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı

Mekke Belediye Başkanı Muhammed el-Kuveyhas, İslam ülkelerinden gelen medya heyetine, belediyenin hac hazırlıklarıyla ilgili bilgi verdi.

27 Temmuz 2018 Cuma 16:47
0 Okunma
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı

Mekke Belediye Başkanı Muhammed el-Kuveyhas, bu yıl hayata geçirdikleri modern uygulamalarla hacıların ibadetlerini daha rahat şartlarda yapabilmesini amaçladıklarını söyledi.

Kuveyhas, Suudi Arabistan Medya Bakanlığının davetlisi olarak hac hazırlıklarını yerinde görmek üzere bu ülkede bulunan yabancı gazetecileri makamında kabulü sırasında yaptığı konuşmada, belediye olarak hacılara sundukları hizmetler ve projelerden bahsetti.

Yakın zamanda Kral Selman bin Abdulaziz tarafından kurulan Mekke ve Kutsal Mekanlar Kraliyet Kurumunun kutsal kentteki hizmetlerin geliştirilmesi noktasında büyük bir rolü olacağını kaydeden Kuveyhas, Mekke’de hacıların ulaşımını kolaylaştırmak ve vakit kaybını önlemek amacıyla yürütülen çevre ve yol çalışmalarına dikkat çekti.

Mekke Belediye Başkanı, “Bu yıl hac mevsiminde yeni bir planı uygulamaya başladık. Plan kapsamında, gerek temizlik alanında gerekse de çevre ve yol düzenlemesi alanında Mekke’nin dört bir yanında ve kutsal mekanlarda modern belediye hizmetleri sunulacak.” dedi.

Tünellerle trafik rahatlatıldı

Görüşme sırasında gazetecilere yeni projelerle ilgili bir sunum gerçekleştiren belediye yetkilileri, Mekke-Cidde ve Mekke-Medine çevre yolları ve tünellerdeki düzenlemeler ve kavşaklarla ilgili detayları paylaştı.

Mekke içinde toplam 56 tünelin bulunduğunu, bu tünellerle kutsal mekanlara giden güzergahlarda oluşan trafiğin rahatlatıldığını ifade eden yetkililer, otobüslerle toplu taşıma ve hızlı tren projesindeki detaylara yer verdi.

Yetkililer, Arafat, Müzdelife ve Mina’daki aydınlatma sistemindeki iyileştirmelere de işaret ederek, Mina’da hacıların 3 gün kaldıklarını ve dolayısıyla burada gerekli çadır ihtiyaçlarının sağlandığını, Müzdelife’de hacılar için kurulan dinlenme noktalarında düzenlemeler yapıldığını ve trafik sorununun çözüme kavuşturulduğunu kaydetti.

Kurban etleri 25 ülkeye dağıtılıyor

Belediyenin kurban projesiyle ilgili bilgi veren yetkililer, kesilen kurbanların 11’i Afrika ülkesi 25 ülkeye dağıtıldığını, kesimlerin hijyenik şartlarda gerçekleştirildiğini ifade etti.

Gazetecilerden oluşan heyet, daha sonra belediyenin temizlik idaresi birimini ziyaret ederek yetkililerden birimin hac sezonu boyunca çevre temizliğiyle ilgili faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MekkeHac Hazırlıkları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi
İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ile saldırdı
İsrail polisi Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ile saldırdı
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği
Esed ve YPG/PKK'dan Suriye'nin kuzeyi için temas trafiği
Duterte'den Moro Müslümanlarına kapsamlı özerkliğe onay
Duterte'den Moro Müslümanlarına kapsamlı özerkliğe onay
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BRICS Zirvesi aile fotoğrafı çekiminde yer aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ