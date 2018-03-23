Mehmetçik Afrin'de terör örgütünün karargahını buldu

AFRİN - Mehmetçik, Zeytin Dalı Harekatı'yla teröristlerden temizlediği Afrin'deki arama tarama çalışmaları sırasında, terör örgütünün karargah binalarından birini ortaya çıkardı. Binadaki kasada bulunan terör örgütünün sözde üniformaları ise teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Afrin'e girmeden önce üniformalarını saklayarak kaçtıklarını bir kez daha teyit etti.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından hudutlar ile bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak, Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarını etkisiz hale getirmek, dost ve kardeş bölge halkını terör örgütü üyelerinin baskı ve zulmünden kurtarmak için 20 Ocak Cumartesi günü 17.00'de başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı" sürüyor.

Türkiye'nin uluslararası hukuktan kaynaklanan hakları, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyinin terörle mücadeleye yönelik kararlarıyla BM Sözleşmesi'nin 51'inci maddesinde yer alan meşru müdafaa hakkı çerçevesinde devam eden harekatta Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı gösteriliyor.

İlkokul öğrencilerine terör propangandası

Mehmetçik, teröristlerden temizlenen Afrin merkezinde arama tarama çalışmalarına devam ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları söz konusu çalışmaları sırasında teröristler tarafından kullanılan ana karargah binalarından birini ortaya çıkardı.

Binada yer alan toplantı odalarının yanı sıra duvarlardaki terör örgütü elebaşı ve etkisiz hale getirilen bazı teröristlerin fotoğrafları dikkati çekti.

Teröristler tarafından kaçarken bazı bölümlerine patlayıcı da tuzaklanan karargahı terör örgütünün Afrin'deki sözde üst düzey yöneticilerinin de kullandığı belirtilirken binanın alt katında ise matbaa yer aldı.

Terör örgütü lehine yayınların bulunduğu matbaada, ilkokul öğrencileri için basılan kitaplarda ise terörist fotoğraflarıyla terör örgütü yanlısı yazılar bulundu.

Sözde üniformaları bırakıp kaçmışlar

Güvenlik güçleri, binada tuzaklanma ihtimaline karşı patlayıcı araması da yaptı. Komando tugaylarına bağlı mayın, el yapımı patlayıcı tespit ve imha timi (METİ) ile patlayıcı madde keşif ve imha timi (PMKİ) tarafından yapılan aramalarda binada bir kasa ele geçerildi.

Söz konusu ekiplerce patlayıcıyla açılan kasada terör örgütünün sözde üniformaları bulundu. Böylelikle teröristlerin Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları Afrin'e girmeden önce sözde üniformalarını saklayarak ilçeden kaçtıkları bir kez daha teyit edildi.