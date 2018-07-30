'Medya haccın mesajını ulaştırmada önemli rol üstlenmektedir'

Suudi Arabistan Medya Bakanı Avad bin Salih el-Avad, bakanlığının haccın mesajını tüm dünyaya ulaştırmada önemli bir görev üstlendiğini belirterek, "Hac siyaset yapma yeri değildir. Hacda tefrika ve fitnenin de yeri yoktur." dedi.

Bakan Avad, hac hazırlıklarını yerinde incelemek amacıyla Suudi Arabistan'da bulunan İslam dünyasından bir grup gazeteciyi Cidde'deki ofisinde kabul etti.

Avad, gazetecilere yaptığı konuşmada, Suudi Arabistan'daki tüm bakanlıkların, hükümet ve güvenlik birimlerinin yaklaşan hac mevsimi hazırlıklarına yoğunlaştıklarına işaret ederek, "Medya Bakanlığı hac mesajını dünyaya ulaştırmak için bu noktada önemli bir sorumluluk üstleniyor." diye konuştu.

Ülkesinin dünyanın bu en önemli olayını bir İslami yükümlülük olarak gördüğünün altını çizen Medya Bakanı, "Hac her mevsim farzdır ve Suudi Arabistan yönetimi bu farzı övündüğü ve izzet bulduğu bir İslami yükümlülük olarak görür. Devletin tüm kurumları Allah'ın evinin hacılarına Suudi Arabistan topraklarına girmelerinden itibaren hizmet etmek ve onları Harem-i Şerif'e ve kutsal mekânlara taşımak ve ülkelerine dönüşlerini sağlamak amacıyla tek bir sistem içinde çalışır." ifadelerini kullandı.

Medyanın daha işlevsel hâle getirilmesinin, ümmetin birliğinin ve kenetlenmesinin, Müslüman halkların bilincinin yükselmesinin garantisi olacağını ifade eden Avad, "Medya, aşırılık, terör ve nefret söylemiyle mücadelenin aracıdır; İslam'ın mesajını taşıması, halklar ve kültürlerle birlikte yaşamı yayması gerekir." dedi.

"Hac siyaset yapma yeri değildir"

Bakan Avad, haccın Kuran-ı Kerim'de geçtiği üzere sadece ibadet amaçlı bir farz olduğunu vurgulayarak, "Hac, belirli gündemleri tartışma ve siyaset yapma yeri değildir. Çünkü bu yaklaşım haccın ilkeleriyle çelişir ve hac her Müslüman için temel bir farzdır." değerlendirmesinde bulundu.

Vahyin nazil olduğu Mekke'nin ibadet için kutsal bir yer olduğuna ve Müslümanların barış ve güven içinde hac ibadetini eda etmek, günahlarından arınıp ülkelerine yeniden doğmuş gibi sağ salim dönmek istediklerine dikkati çeken bakan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hac bir ibadettir, kutsamadır. Hac menâsikleri Müslümanların aynı elbisede, aynı mekân ve platformda birleştiği bir ibadet olması itibarıyla siyasallaştırılmasına yer yoktur. Müslümanların arasında renk ve cinsiyet ayrımı bulunmamaktadır. Yine hacda tefrika ve fitnenin de yeri yoktur."

"Hiçbir Müslüman'ın hac yapması engellenmemektedir"

Medya Bakanı Avad, başta Kral Selman ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman olmak üzere Suudi Arabistan yönetiminin, Rahman'ın misafirlerine en iyi hizmeti sunmaya çok önem verdiğini ve engelleri kaldırmakta kararlı olduğunu vurguladı.

Avad, "Suudi Arabistan hiçbir Müslüman'ın hac farizasını yerine getirmesini engellememektedir. Haccı politikleştirme girişimleri umutsuz girişimlerdir. Hac bugün veya dün değil, 1400 yıldır farzdır. İslam'ın beşinci şartıdır ve Allah'ın izniyle öyle kalacaktır." dedi.

"Mekke'nin Yolu" projesi

Dünyanın dört bir yanından hacı adaylarının Suudi Arabistan'a geliş işlemlerini kendi ülkelerinde tamamlamak suretiyle kolaylaştırma amaçlı "Mekke'nin Yolu" projesinin önemine vurgu yapan Avad, bu yıl Endonezya ve Malezyalı hacılar için uygulanan projenin, her iki ülkedeki ilgili birimlerin çabaları sayesinde büyük başarı sağladığını ifade etti.

"Mekke'nin Yolu projesi 2020 Ulusal Değişim Programı kapsamında ve 2030 vizyonunu bağlamında hacılara hizmetleri artırmak ve hac farizasını eda etmelerini kolaylaştırmak amacıyla hayata geçirilen girişimlerden biridir." diyen bakan, projenin teknik altyapı hazırlıklarını tamamlamaları halinde tüm İslam ülkelerine açık olduğunu ve gelecek yıl projeye dahil edilecek ülke sayısının artacağını dile getirdi.

"Teröre karşı herkesle iş birliği yapmakta kararlıyız"

Bakan Avad, ayrıca Suudi Arabistan'ın terör ve aşırılıkla mücadele eden, ılımlılığı ve itidali tesis etmek isteyen ülkelerin başında geldiğini belirterek, "Terörün kökünü kazınması için herkesle iş birliği yapmakta kararlıyız." dedi.

Riyad'ın dünyanın dört bir yanında safları birleştirmek, güvenlik ve barışı gerçekleştirmek, İslam'ı hedef alan ve imajını zedelemeye çalışan terörle savaşmak için tüm gücüyle çabaladığını kaydeden Avad, "İran’ın desteklediği Husi terörünün yeryüzünün en temiz topraklarını hedef alması bunun en önemli delilidir." diye konuştu.