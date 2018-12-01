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May'den Suudi Arabistan'a "Türk yetkililerle tam iş birliği" çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Arjantin'de görüştüğü Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada Türkiye ile tam iş birliği yapmasını telkin ettiği bildirildi.

May'den Suudi Arabistan'a "Türk yetkililerle tam iş birliği" çağrısı

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Arjantin'de görüştüğü Suudi Veliaht Prens Muhammed bin Selman’dan, öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'yla ilgili soruşturmada Türkiye ile tam iş birliği yapmasını telkin ettiği bildirildi.

01 Aralık 2018 Cumartesi 10:12
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May'den Suudi Arabistan'a "Türk yetkililerle tam iş birliği" çağrısı

LONDRA 

İngiltere Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamada, May’in dün Arjantin’de G20 zirvesi kapsamında Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman’la bir araya geldiği duyuruldu.

“Başbakan, Cemal Kaşıkçı’nın kurban gittiği korkunç cinayetin sorumlularından hesap sorulmasının sağlanmasının önemini vurguladı.” ifadesine yer verilen açıklamada, May’in Suudi Arabistan’dan böyle “üzücü bir olayın” yinelenmemesi için gereken adımları atarak güven tesis etmesini istediği kaydedildi.

Açıklamada, May’in, İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt’ın 12 Kasım’da Suudi Arabistan’a düzenlediği ziyaretin ardından bu ülkenin Kaşıkçı cinayetiyle ilgili attığı adımlara işaret ettiği belirtilerek, “Başbakan Suudi Prens bin Selman’ı Türk yetkililerle tam iş birliğine gitmesi ve her iki ülkedeki soruşturmaların da kabul edilebilir bir sonuca ulaşması için teşvik etti.” ifadeleri kullanıldı.

“Sorumlulardan tam hesap sorulabilmesi için gerçekte ne olup bittiğiyle ve kimin sorumlu olduğuyla ilgili tam bir saydamlığa ihtiyaç olduğunu” vurgulayan May’in, bu beklentisini 24 Ekim’de Kral Selman bin Abdülaziz ile yaptığı görüşmede de dile getirdiği hatırlatıldı.

Açıklamada, May’in bin Selman ile görüşmesinde Yemen’deki çatışmanın acilen sona erdirilmesi ve açlıkla karşı karşıya olan milyonlarca insanın durumunun iyileştirilmesi çağrısında bulunduğu da aktarıldı.

Açıklamada, May’in, Suudi Arabistan’dan Birleşmiş Milletler Özel Temsilcisi Martin Griffith’e somut destek sağlaması ve Stockholm’de yapılacak müzakerelerde ilerleme sağlanması çağrısı yaptığı da kaydedildi.

AA

Son Güncelleme: 01.12.2018 10:16
Anahtar Kelimeler:
İngiltereBaşbakanTheresa MaySuudi Arabistan
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