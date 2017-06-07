May'den insan hakları yasalarına terör değişikliği vaadi

LONDRA - İngiltere Başbakanı Theresa May, insan hakları yasalarının terörle mücadeleyi önlemesi halinde bunları değiştireceklerini söyledi.

May, dün gece katıldığı seçim kampanyası toplantısında seçmenlere seslenerek, "Tehdidin değiştiğini, karmaşıklaştığını gördüğümüze göre, polisin ve istihbarat servislerinin ihtiyaç duydukları yetkilere sahip olduğundan emin olmamız lazım." ifadesini kullandı.

"İnsan hakları yasaları buna engel oluyorsa yasaları değiştireceğiz"

Alınacak tedbirler arasında terör suçlarından mahkum olan kişilere daha uzun hapis cezaları verilmesinin ve yabancı terör şüphelilerinin sınır dışı edilmesinin kolaylaştırılmasının bulunacağını aktaran May, şöyle devam etti:

"Mahkemede mahkum etmeye yetecek kadar olmasa da tehdit teşkil ettiklerine dair yeterli kanıtımız olduğunda, terör şüphelilerinin özgürlüğünü ve hareketlerini kısıtlamak için daha fazla şey yapmamız lazım. İnsan haklarıyasalarımız, bunu yapmamıza engel oluyorsa yasaları değiştireceğiz ki bunu yapabilelim."

May, yarın yapılacak seçimde yeniden başbakan seçilmesi halinde yasal düzenlemelere hemen başlanacağını kaydetti.