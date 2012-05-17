Mary Kennedy ölü bulundu

Mary Kennedy'nin avukatı Kerry Lawrance, 52 yaşındaki müvekkilinin ölüm nedenini bilmediğini söyledi.

Mary Richardson, Senatör Robert F. Kennedy'nin oğlu ve eski ABD Başkanı John F. Kennedy'nin yeğeni olan Robert F. Kennedy Jr. ile 1994 yılında evlenmişti. Çiftin, en küçüğü 2001 yılında doğan 4 çocuğu var.

Polis, New York kentinin kuzeyindeki Robert F. Kennedy Jr.'ın mülkünde bir ceset bulunduğunu doğruladı.

Mary Kennedy'in uyuşturucu ve alkol sorunlarıyla mücadele ettiği bildirildi.

Robert F. Kennedy Jr, 2010 yılında karısına boşanma davası açmıştı.