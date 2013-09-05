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Marsilya Belediyesi ordudan yardım istedi

Fransa’da hırsızlık, soygun ve cinayet gibi suçların en fazla olduğu Marsilya’da bir belediye başkanı, kentte asayişin sağlanması için ordudan yardım istedi

Marsilya Belediyesi ordudan yardım istedi

Fransa’da hırsızlık, soygun ve cinayet gibi suçların en fazla olduğu Marsilya’da bir belediye başkanı, kentte asayişin sağlanması için ordudan yardım istedi

05 Eylül 2013 Perşembe 17:42
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Marsilya Belediyesi ordudan yardım istedi

PARİS - Fransa’da hırsızlık, soygun ve cinayet gibi suçların en fazla olduğu Marsilya’da bir belediye başkanı, kentte asayişin sağlanması için ordudan yardım istedi.

Marsilya’nın 14. ve 15. bölgelerinin Sosyalist Belediye Başkanı Samia Ghalli, özellikle hastanelerde güvenliğin sağlanması için ordudan yardım talep etti.

Marsilya’da bugün bir hastanın doktor ve diğer sağlık görevlilerini tehdit edip, kısa süreli rehine almasına dikkati çeken Ghalli, polisin yeteri kadar etkili olmadığını belirterek, ordunun, hastanelerde kolluk görevinde bulunması çağrısı yaptı.

İçişleri Bakanı Manuel Valls’in, söz konusu hastanın sağlık görevlilerini rehine almadığı, sadece tehdit ettiği yolundaki açıklamasına da tepki gösteren Belediye Başkanı Ghalli , ‘’Benim için fark etmez  rehine almış veya tehdit etmiş, ikisi de aynı derecede kabul edilemez suç’’ ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 05.09.2013 17:43
Anahtar Kelimeler:
Marsilya
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