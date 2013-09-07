Manisa'da yolcu otobüsü devrildi: 46 yaralı

MANİSA



Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde, yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 46 kişi yaralandı.



Edinilen bilgiye göre, Bursa'dan Bodrum'a giden Ali P. yönetimindeki 16 EV 252 plakalı yolcu otobüsü, İshakçelebi beldesi yakınlarında şarampole devrildi.



Bilgi verilmesi üzerine olay yerine ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 46 kişi, ambulanslarla Manisa, Saruhanlı ve Merkezefendi devlet hastanelerine kaldırıldı.



Otobüs şöförü Ali P'nin uyuması sonucu meydana geldiği iddia edilen kazada yaralananların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.





AA