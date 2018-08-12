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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiliz polisi, Manchester kentinde Karayip Festivali kutlamalarında bir kişinin etrafa ateş açması sonucunda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiliz polisi, Manchester kentinde Karayip Festivali kutlamalarında bir kişinin etrafa ateş açması sonucunda 10 kişinin yaralandığını bildirdi.

12 Ağustos 2018 Pazar 15:44
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Manchester’da silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere’nin Manchester kentinde düzenlenen Karayip Fesitivali kutlamaları sırasında bir saldırganın etrafa ateş açtığı ve 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

İngiliz polisinden yapılan açıklamada, saldırının yerel saatle gece 02.30 sularında Karayip Fesitivali kutlamalarının yapıldığı Claremont Caddesi üzerinde gerçekleştiği belirtildi.

Saldırıda yaralanan 10 kişinin hastaneye kaldırıldığı, yaralılar içerisinde hayati risk taşıyan kimsenin bulunmadığı kaydedildi.

Yaralılar içerisinde iki çocuğun da olduğunu ifade eden Manchester emniyetinden Başkomiser Debbie Dooley, "Şu anda çok ciddi durumda bir yaralımız yok. Tedaviler devam ettikçe gün içerisinde yaralılarımız taburcu olacaktır." dedi.

Dooley, saldırının kim tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiğine ilişkin incelemenin devam ettiğini bildirdi.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManchesterManchester’da Silahlı SaldırıKarayip Fesitivali Kutlamaları
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