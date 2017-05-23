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Manchester'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.

Manchester'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.

23 Mayıs 2017 Salı 18:16
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Manchester'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

ANKARA

Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.

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Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi.

Kentin kuzeyindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
ManchesterTerörDeaşönce Vatan
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