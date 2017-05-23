Manchester'daki terör saldırısını DEAŞ üstlendi

ANKARA
Terör örgütü DEAŞ, İngiltere'nin Manchester kentindeki Arena konser salonunda gerçekleştirilen terör saldırısını üstlendi.
İngiltere'deki Manchester Arena'da terör saldırısı: 22 ölü
İngiltere'deki terör saldırısına dünyadan tepkiler
Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi.
Kentin kuzeyindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.
AA