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Maliki'ye karşı 172 imza

Irak'ta Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli 172 milletvekili imzasının toplandığı bildirildi.

Maliki'ye karşı 172 imza

Irak'ta Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli 172 milletvekili imzasının toplandığı bildirildi.

04 Haziran 2012 Pazartesi 09:36
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Maliki'ye karşı 172 imza

Irak'ta Maliki hükümetinin düşürülmesi için gerekli 172 milletvekili imzasının toplandığı, imzaların, Cumhurbaşkanı Celal Talabani tarafından bir saat içinde Meclis Başkanı Usame en-Nuceyfi'ye iletileceği bildirildi.

Sadr: Irak'ın birliği Maliki'den daha önemli
Sadr hareketinin resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Basra il Meclis Başkanı el-Bezzunu, Irak Başbakanı Nuri El Maliki'den güven oyunun alınması durumunda güneyde bağımsız bir yönetim kuracaklarını ifade etti. 
Iraklı Şii lider Mukteda Sadr, açıklamaya kendi sitesinden verdiği cevapta, ''Irak'ın birliğinin Maliki'nin şahsiyetinden daha önemli olduğunu'' ifade etti. Konunun siyasi olduğunu belirten Sadr, halkın siyasi çatışmalara alet edilmemesi ve tansiyonu yükseltecek açıklamalardan uzak durulması gerektiğini kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 04.06.2012 01:37
Anahtar Kelimeler:
Maliki
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