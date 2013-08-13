Mali'de seçimin galibi Keita

BAMAKO - Batı Afrika ülkelerinden Mali'de devlet başkanlığı seçiminin galibi, eski Başbakan İbrahim Boubacar Keita oldu.



Keita, rakibi eski Maliye Bakanı Soumaila Cisse'nin devlet başkanlığı seçiminin Pazar günü yapılan ikinci turunda bozguna uğradığını kabul etmesinin ardından zaferini ilan etti.



Eşi ve ailesinin diğer üyeleriyle Keita'yı evinde ziyaret eden Cisse'nin görüşme sırasında yenilgiyi kabul ettiğini açıkladığı öğrenildi.



Görüşmenin ardından özel Africable TV Kanalı'na bir açıklama yapan Cisse, "Keita'yı kutlamaya ve hak ettiği başarıyı dilemeye geldiğini" söyledi.



Cisse, sözlerine şöyle devam etti: "Umarım Keita, çok başarılı olur. Bu başarının, ülkemizin acilen çözüm bekleyen sorunlarıyla baş edebilmesi için Keita'ya güç vereceğine inanıyorum."



Seçimin 28 Temmuz'da yapılan ilk turunda oyların yaklaşık yüzde 40'ını alan ve ikinci turu kazanması beklenen 68 yaşındaki Keita ise seçimi, yeni Mali için bir sembol olarak niteledi.



İlk turda yarışan diğer adaylar, Keita lehine çekilme kararı almıştı.



Daha önce 2002 ve 2007'deki devlet başkanlığı seçimlerinde de aday olan Keita, dışişleri bakanı ve parlamento başkanı olarak da görev yapmıştı.



Keita'nın hükümeti kurduktan sonra 60 gün içinde Azavad Ulusal Kurtuluş Hareketi (MNLA) ile görüşmelere başlaması bekleniyor.



4 milyar dolarlık yardım



Keita'nın zaferinin, Mali'ye uluslararası toplum tarafından söz verilen yaklaşık 4 milyar dolarlık yardımın önünü açması bekleniyor. Uluslararası toplum, yardımın gönderilmesi için demokratik yollardan seçilmiş bir hükümetin kurulmasını şart koşmuştu.



Devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunun sakin bir ortamda geçmesinden ötürü Mali halkını öven Avrupa Birliği (AB) gözlemci heyeti başkanı Luis Michel, "Mali halkının, geçen yılki darbeye kadar ülkelerinde var olan demokratik geleneğe yeniden dönüş yaptıklarına" işaret etmişti.



Demokrasiye dönüş



Afrika'nın en büyük 7. ülkesi olan, 14 milyon nüfusa sahip Mali, 1959'da Fransa'dan bağımsızlığını kazanmıştı. Yıllar süren tek partili dönemin ardından 1991'de bir darbeye sahne olan Mali'de yeni bir anayasanın yapılmasının ardından çok partili, demokratik bir yapı oluşmuştu.



Tuareglerin ülkenin kuzeyindeki Kidal bölgesinde başlattığı ayaklanma, yıllarca demokratik yapısı ile örnek gösterilen Mali'yi 22 Mart 2012'de yeni bir askeri darbe ile karşı karşıya getirmişti. Ordu, ülkenin kuzeyindeki krizi çözmekte yetersiz kalmakla suçladığı Devlet Başkanı Amadou Toumani Toure'yi devirmiş, hükümeti lağvetmiş ve anayasayı askıya almıştı.



Darbe sonrası yaşanan kaos ortamının ülkenin kuzeyindeki Kidal, Timbuktu ve Gao şehirlerinin silahlı grupların eline geçmesine yol açmasının ardından Fransa, Ocak ayında bölge ülkelerinin de katkılarıyla uluslararası askeri müdahale düzenlemişti.



Kaos ortamı ve çatışmalar nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan 200 binden fazla sivil, komşu ülkeler Nijer, Burkina Faso ve Mauritanya'ya kaçmıştı.



