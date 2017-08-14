Mali'deki FETÖ okulları devredildi

Türkiye Maarif Vakfından yapılan açıklamaya göre, Mali'nin başkenti Bamako'da gerçekleşen devir teslim töreninde, Türk ve Malili yetkililer hazır bulundu.

Taraflarca hazırlanan protokol metni, Mali Milli Eğitim Bakanı Mohamed Ag Erlaf ve Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz tarafından imzalandı. Yapılan protokol çerçevesinde Mali’de bulunan 5 ayrı komplekste yer alan 18 okul Türkiye Maarif Vakfı’na devredildi.

"Mali, her türlü terör ve terör odaklarına karşı Türkiye'nin yanındadır"

Devir sürecine ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel mektubunun da iletildiği Mali Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, Türkiye'nin dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile çok özel bir hukukunun olduğunu hatırlatan Keita, şunları kaydetti:

"İlişkilerimize zarar verecek hiçbir oluşuma fırsat ve izin vermeyiz. FETÖ’yle ilgili Türkiye ile tamamen mutabıkız ve bu yönde siyasi irademiz mevcuttur. Mali, her türlü terör ve terör odaklarına karşı Türkiye'nin yanındadır. Türkiye'nin de bu konuda Mali'nin yanında olduğunu biliyoruz. Bu hususta ilgili kurumlarımıza talimat vererek ilişkilerimizi daha da ileri götürmek için her türlü destek sağlanacaktır. Ben de kardeşim Erdoğan'a mektubuna cevap olarak bir özel temsilci göndereceğim. Şimdiden hayırlı olsun."