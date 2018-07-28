Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 24°
sisli
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95585
ALTIN
190.686
DOLAR
4.8498
STERLİN
6.3510
EURO
5.6540
Mali'de çatışma: 17 ölü
Mali'de çatışma: 17 ölü
Önce haber, sonra aşı
Önce haber, sonra aşı
"Değişim çok yakında"
"Değişim çok yakında"
Ekmek fiyatları açıklandı
Ekmek fiyatları açıklandı
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor
44. Kütahya Festivali’nde Eğlence Bitmiyor

Mali'de çatışma: 17 ölü

Merkez bölgesi Mopti'de iki grup arasında çıkan çatışmada Fulani kabilesinden 17 kişi yaşamını yitirdi.

Mali'de çatışma: 17 ölü

Merkez bölgesi Mopti'de iki grup arasında çıkan çatışmada Fulani kabilesinden 17 kişi yaşamını yitirdi.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 09:34
0 Okunma
Mali'de çatışma: 17 ölü

Mali'nin merkez bölgesi Mopti sınırları içinde Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

Yerel basındaki habere göre, Djenne şehri yakınındaki Somena kentinde Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çatışma çıktı.

Çatışmada, Fulani kabilesinden 17 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde halk arasında tansiyonun yüksek olduğu belirtiliyor.

Muhalefet liderlerinden Soumaila Cisse de hafta içinde Mali'nin kuzeyindeki Tumbuktu kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramıştı.

Saldırıda, Cisse'nin ekibinin araç, telefon ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ve bazılarının çalındığı iddia edilmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
MaliMoptiDozosFulani
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İsveç'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür
İsveç'ten Türkiye'ye yangın söndürme desteği için teşekkür
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramaphosa ile görüştü
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
İsrail'den Gazze sınırına hava saldırısı
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Mekke belediyesi hac hazırlıklarını tamamladı
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
Özbekistan'ın ilk rüzgar santralini Siemens yapacak
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
On binlerce yıllık donmuş toprak çözülünce hayata döndüler
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Vanuatu'da yanardağ faaliyete geçti
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Pakistan'daki seçimleri 'Pakistan Adalet Hareketi' kazandı
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi
Rusya gözünü Afrika'daki enerji projelerine çevirdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ