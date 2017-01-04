Yetkililer yaptıkları açıklamada, ülkenin kuzeydoğusunda etkisini artıran muson yağmurları nedeniyle 19 binden fazla kişinin tahliye edildiğini kaydetti.
Muson yağmurlarının etkili olduğu Terengganu ve Kelantan eyaletlerinde şu ana kadar can kaybının olmadığını belirten yetkililer, okullarda eğitime ara verildiğini ifade etti.
Malezya'da 2014 yılının sonlarında etkili olan sellerde 250 binden fazla kişi tahliye edilmişti.
Tropikal kuşakta yer alan Malezya'da her sene yağmur sezonunda sık sık sel felaketler yaşanıyor.
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