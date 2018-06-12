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Malezya'dan yeni yerli araba projesi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Yeni yerli arabamızı üreterek dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Malezya'dan yeni yerli araba projesi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "Yeni yerli arabamızı üreterek dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi.

12 Haziran 2018 Salı 15:27
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Malezya'dan yeni yerli araba projesi

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, yeniden yerli araba üreterek dünyaya açılmak istediklerini söyledi.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen "Asya'nın geleceği" konulu Uluslararası Nikkei Konferansı'nda konuşan Malezya Başbakanı Mahattir, "Yeni yerli arabamızı üreterek dünyaya açılmayı hedefliyoruz." dedi.

Mahathir, Malezya'nın ilk yerli arabası olan Proton'un eski Başbakan Necip Rezak döneminde Çinli bir firmaya satıldığını belirterek, artık yerli sayılmayacağını da kaydetti.

Yerli arabanın öncelikle Malezyalıların olması gerektiğini vurgulayan Mahathir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Proton marka arabamızın üretiminin başlangıcında Japon Mitsubishi'den yatırım desteği almış, projeyi kendi imkanlarımızla devam ettirebilecek seviyeye gelmiştik ancak bu marka Çinli bir firmaya satıldığı için artık yerli araba sayılmaz. Yeni yerli araba projesi başlatmayı hedefliyoruz. Uluslararası piyasalarda yarışabilecek kalitede araç üretebilme potansiyeline sahibiz. Yerli arabamızla dünya piyasasında olmak istiyoruz."

Mahathir, projenin başlangıcında yabancı desteğe ihtiyaç duyabileceklerini ancak daha sonra üretim sürecini kendi başlarına devam ettirebileceklerini bildirdi.

Hong Kong merkezli Çinli Zheijiang Geely Holding, Proton'un hisselerinin yüzde 49,9'unu satın almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalezyaMahathir Muhammed
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