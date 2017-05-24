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Malezya'da yakalanan FETÖ zanlılarından 2'si tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İnterpol Daire Başkanlıkları tarafından Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı.

Malezya'da yakalanan FETÖ zanlılarından 2'si tutuklandı

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İnterpol Daire Başkanlıkları tarafından Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen 3 FETÖ zanlısından 2'si tutuklandı.

24 Mayıs 2017 Çarşamba 16:18
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Malezya'da yakalanan FETÖ zanlılarından 2'si tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

Milli İstihbarat Teşkilatı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İnterpol Daire Başkanlıklarının girişimleri sonucunda Malezya'da gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Turgay Karaman, İsmet Özçelik ve İhsan Aslan, ifade işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi.

Burada soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden Karaman ve Özçelik tutuklama, Aslan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılması talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Şüphelilerin yakalanması için "Diriliş" operasyonu başlatılmıştı

Hakimlik, Karaman ve Özçelik'in tutuklanmasına, Aslan'ın ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Malezya'nın İpoh kentinde faaliyet gösteren uluslararası okulun müdürü Karaman, Akademisyen Özçelik ve iş adamı Aslan'ın, FETÖ/PDY'nin bu ülkedeki önemli isimleri arasında oldukları belirlenmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İnterpol Daire Başkanlığı ekipleri ile Sağlık Bakanlığından anestezi uzmanı bir doktorun da yer aldığı ekip, ülkenin başkenti Kuala Lumpur'a giderek şüphelilerin yakalanması için "Diriliş" ismi verilen operasyonu başlatmıştı.

Malezya Gizli Servisi ve polisi ile ortak operasyonda gözaltına alınarak Türkiye'ye getirilen Karaman, Aslan ve Özçelik'in, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde ifadesi alınmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖMalezyaFETÖ Zanlıları
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