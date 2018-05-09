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Malezya'da halk sandık başında

Malezya'da, seçmenler, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için sandık başına gitti.

Malezya'da halk sandık başında

Malezya'da, seçmenler, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için sandık başına gitti.

09 Mayıs 2018 Çarşamba 10:39
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Malezya'da halk sandık başında

Malezya'da halk, ülkenin yeni başbakanını belirlemek için sandık başına gitti.

Başbakan Necip Rezak, eski Başbakan Mahathir Muhammed ve Abdül Hadi Avang'ın yarıştığı seçimlerde yaklaşık 15 milyon kişinin oy kullanması bekleniyor. 

Seçim için ülke genelinde 9 bin oy kullanma merkezi kuruldu. Yerel saatle 08.00'de başlayan oy verme işlemleri, saat 17.00'de sona erecek.

Malezya Seçim Komisyonundan yapılan açıklamada, sonuçların saat 22.00'ye kadar açıklanmasının planlandığı belirtildi.

Ülkenin ikinci Başbakanı Tun Abdul Rezak'ın oğlu olan ve 1957'den bu yana iktidarda bulunan Birleşik Malay Ulusal Partisinin (UMNO) liderliğini yapan Necip'in tekrar başbakan seçilip seçilmeyeceği kamuoyunu en çok meşgul eden konular arasında geliyor.

Necip'in karşısında Halkın Umudu (Harapan Rakyat) adıyla seçime giren muhalefet partilerinin aday gösterdiği, daha önce 22 yıl başbakanlık yapmış 92 yaşındaki Mahatir Muhammed bulunuyor.

Mahatir, 220 sandalyeli federal mecliste 120 sandalye kazanarak Necip liderliğindeki iktidarı yerinden etmek istiyor.

Abdül Hadi Avang da mecliste 13 milletvekiliyle temsil edilen Malezya İslam Partisinin (PAS) adayı olarak seçime katılıyor.

Son 3 yılda aralarında Başbakan Necip'in de bulunduğu önemli isimler hakkında ortaya atılan Malezya Kalkınma Fonuyla ile ilgili yolsuzluk iddialarının seçmenlerin tercihini etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

Bağımsızlığın ilan edildiği 1957'den bu yana ülkeyi yöneten UMNO, tarihinin en kötü sonucunu elde etse de 2013 yılında yapılan genel seçimleri kazanmıştı.

Necip'in başkanlığındaki UMNO’nun 2013 seçimlerinde 135 olan sandalye sayısı 133'e düşmüştü.

Liderliğini Enver İbrahim'in üstlendiği muhalefetteki Halkın İttifakı Bloku ise 89 sandalye kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalezyaNecip RezakMahathir MuhammedAbdül Hadi Avang
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