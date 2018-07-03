Malezya'da eski Başbakan gözaltına alındı

Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alındığı bildirildi.

Yetkililer, eski Başbakan Necip'in yolsuzlukla mücadele ekiplerince evinde gözaltına alındığını duyurdu.

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturmasında adı geçen eski Başbakan Necip Rezak'ın yakında yargılanacağını düşündüğünü açıklamıştı.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelerde, şirkete bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in geçen ay yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar açılmıştı.