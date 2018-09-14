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Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'in partisinden bir milletvekilinin istifasıyla boşalacak meclis sandalyesi için yapılacak ara seçimde aday olması bekleniyor.

Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor

Malezya'da Halkın Adaleti Partisi lideri Enver İbrahim'in partisinden bir milletvekilinin istifasıyla boşalacak meclis sandalyesi için yapılacak ara seçimde aday olması bekleniyor.

14 Eylül 2018 Cuma 14:32
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Malezya'da Enver İbrahim siyasete dönüyor

Güney Asya ülkesi Malezya'da Başbakan Mahathir Muhammed'i yeniden iktidara taşıyan seçimlerde muhalefet ittifakının parçası olan ve başbakanın 2 yıl içinde görevini devredeceğini açıkladığı Halkın Adaleti Partisi (HAP) lideri Enver İbrahim, siyasete geri döneceği duyurdu.

İbrahim, parlamentoya dönme kararı aldığını açıklarken, Başbakan Mahathir'i desteklemeye devam edeceğini ifade etti.

Hükümette görev alma niyetinin olmadığını kaydeden İbrahim, parlamento çalışmalarına odaklanacağını vurguladı.

Enver'in partisi HAP'tan Port Dickson şehri milletvekili olan Danyal Balagopal Abdullah, Enver'in ara seçimde parlamentoya girebilmesi için istifa edeceğini açıklamıştı.

Enver'in Danyal'ın istifasıyla boşalacak meclis koltuğu için Port Dickson'da yapılacak ara seçimde aday olması bekleniyor.

Yasaya göre, Seçim Komisyonunun, istifanın ardından 2 ay içinde bir ara seçim tarihi belirleme zorunluluğu bulunuyor.

Enver, daha önce yaptığı açıklamalarda, Başbakan Mahathir'i desteklediğini, görevi ondan devralmak konusunda acelesi olmadığını söylemişti.

Mahatir Muhammed, mayıs ayında yapılan seçimlerde muhalefet partilerinin Halkın Umudu (Harapan Rakyat) ittifakının adayı olarak iktidar blokunun adayı eski Başbakan Necip Rezak'ı mağlup ederek 15 yıl aradan sonra iktidara gelmişti.

Ülkede 1981-2003 yıllarında başbakanlık yapan 93 yaşındaki Mahathir, iki yıl daha başbakanlık yaptıktan sonra görevini Enver İbrahim'e devredeceğini açıklamıştı.

Geçmişte Mahathir liderliğindeki kabinelerin Maliye Bakanı olarak görev yapan 71 yaşındaki Enver, onunla girdiği güç mücadelesinin ardından 1998 yılında yolsuzluk ve livata suçlamalarıyla hapse atılmıştı. 2004 yılında hapisten çıkan Enver, 2015 yılında aynı suçlamalarla yeniden hapse mahkum edilmişti. Enver, söz konusu suçlamaların rakiplerinin siyasi kariyerini baltalama çabası olduğunu savunmuştu.

Enver, Mahathir'in iktidara gelmesinden sonra 16 Mayıs'ta kraliyet affıyla serbest bırakılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Mahathir MuhammedHapEnver Ibrahim
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