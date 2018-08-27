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Malezya Başbakanı'ndan 'Orman Şehir' açıklaması

Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed, "İnşa edilecek bu şehir yabancılara satılamaz. İtirazımız, Malezyalılar için değil yabancılar için inşa ediliyor olmasına." dedi.

Malezya Başbakanı'ndan 'Orman Şehir' açıklaması

Malezya Başbakanı Mahatir Muhammed, "İnşa edilecek bu şehir yabancılara satılamaz. İtirazımız, Malezyalılar için değil yabancılar için inşa ediliyor olmasına." dedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 16:58
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Malezya Başbakanı'ndan 'Orman Şehir' açıklaması

Malezya Başbakanı Mahathir Muhammed, Johor eyaletinde Çinli girişimciler tarafından inşa edilmesi planlanan Orman Şehir (Forest City) projesi kapsamında yabancılar için bir şehir inşa edilmesine karşı olduğunu belirtti.

Bernama ajansının haberine göre, Mahathir, Kuala Lumpur'da yaptığı açıklamada, "Kesin olan bir şey var ki inşa edilecek bu şehir yabancılara satılamaz. İtirazımız, Malezyalılar için değil yabancılar için inşa ediliyor olmasına. Çoğu Malezyalı bu daireleri satın alamıyor." yanıtını verdi.

Çinli gayrimenkul şirketi Country Garden Holdings tarafından geliştirilen ve tamamlandığında 700 bin kişiye ev sahipliği yapması planlanan yeni şehir projesindeki dairelerin yabancılara satılmasına karşı olduğunu kaydeden Mahathir, "Kişilere gelip burada yaşamaları için vize vermeyeceğiz." ifadesini kullandı.

"Malezya'daki diyabet oranı çok yüksek çünkü çok fazla şeker tüketiyoruz"

Diğer yandan, Başbakan Mahathir, hükümetin sağlıklı yaşamı teşvik etmek için asitli içecek vergisi uygulamayı düşündüğünü dile getirdi.

Böylelikle, şeker hastalığına neden olan şeker tüketimini azaltmayı hedeflediklerini söyleyen Mahathir, "Malezya'daki diyabet oranı çok yüksek çünkü çok fazla şeker tüketiyoruz." dedi.

Malezya Başbakanı Mahathir, geçen hafta, Çin’in yapımını ve finansmanının büyük kısmını üstlendiği yaklaşık 22,3 milyar dolar tutarındaki demiryolu ve boru hattı projelerinin devam etmeyeceğini, önceliklerinin borcu azaltmak olduğunu söylemişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Malezya
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