Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
108723
ALTIN
148.381
DOLAR
3.4107
STERLİN
4.4885
EURO
4.1130
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Fabrikasının bahçesini deve kuşlarına ayırdı
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi
Trabzonspor Sosa'yı borsaya bildirdi
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi İzmir'de açıldı
'Istanbul Photo Awards 2017' sergisi...
14 yabancı transferinde 2 iyiyi herkes bulur
14 yabancı transferinde 2 iyiyi...
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı
Öğrencilere düzenli uyku uyarısı

Malala'dan Arakan çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Arakanlı Müslümanları (Rohingya) korumak için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sessiz kalamayız. Yerinden edilen insanların sayısı yüz binleri buldu." dedi.

Malala'dan Arakan çağrısı

Nobel Barış Ödülü sahibi Pakistanlı Malala Yusufzay, Arakanlı Müslümanları (Rohingya) korumak için harekete geçilmesi gerektiğini belirterek, "Sessiz kalamayız. Yerinden edilen insanların sayısı yüz binleri buldu." dedi.

08 Eylül 2017 Cuma 13:22
0 Okunma
Malala'dan Arakan çağrısı

LONDRA - İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC'ye konuşan Malala Yusufzay, Arakan'da yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Müslümanların ülkeleri Myanmar'da vatandaş sayılmadığını belirtti.

Yusufzay, "Bir saniye için olsun vatandaşlığımızın, bir ülkede yaşama hakkımızın bütünüyle elimizden alındığını hayal bile edemeyiz. Bu bir insan hakları meselesi, hükümetler tepki göstermeli. İnsanlar yerlerinden ediliyor, şiddetle karşılaşıyor." diye konuştu.

Arakanlı Müslüman çocukların temel bir hak olan eğitim hakkından da mahrum bırakıldığını, Müslümanların sürekli korku ortamında bulunduğunu vurgulayarak, "Etrafınızda bu kadar şiddet varken, yaşamak son derece zordur. Sessiz kalamayız. Yerinden edilen insanların sayısı yüz binleri buldu." ifadesini kullandı.

Myanmar Dışişleri Bakanı ve Devlet Başkanlığından Sorumlu Devlet Bakanı Aung San Suu Çii'nin tutumuna da değinen Yusufzay, "Uyanmalı ve tepki vermeliyiz ve ümit ediyorum ki Suu Çii de tepki verecektir." diye konuştu.

BMGK'ya mektup göndermişti

Aralarında Yusufzay'ın da olduğu bir grup Nobel Barış Ödülü sahibi, Aralık ayında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) gönderdikleri mektupta, Suu Çii'yi eleştirmişti. Mektupta, Arakan Müslümanlarına yönelik insan hakları ihlallerine dikkat çekilerek, BMGK Myanmar'da "etnik temizlik ve insanlığa karşı suça varan trajedinin" durdurulması çağrısı yapılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MalalaÖnce Vatan Gazetesi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı
BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlı Müslüman sayısı 270 bine ulaştı
Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak
Sessiz kalınırsa Arakanlı Müslümanlar yok olacak
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
Trump'ın oğlu ABD Senatosunda ifade verdi
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
UNICEF'ten Nijerya'da kolera uyarısı
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Meksika'da 8,1 büyüklüğünde deprem oldu
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Suu Çii'den Arakan açıklaması
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı
Emine Erdoğan Arakanlı Müslümanlara yardım dağıttı
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
Irak Türkmen Cephesi'nden IKBY seçim kuruluna tepki
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu
NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'den Kuzey Kore yorumu

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ