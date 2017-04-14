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Makedonyalı Müslüman liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Makedonya İslam Birliği Başkanı Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

Makedonyalı Müslüman liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Makedonya İslam Birliği Başkanı Recepi, 16 Nisan'daki halk oylamasına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mektup gönderdi.

14 Nisan 2017 Cuma 11:56
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Makedonyalı Müslüman liderden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek

Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri Başkanlığı) Başkanı Süleyman Recepi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği mektupta, "Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali, tarafımızı belli etmek açısından, hem şahsım hem başında bulunduğum Makedonya İslam Birliği hem de Makedonya Müslümanları adına sonuna kadar sizinle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Mektubunda, 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması öncesinde Türkiye'ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a desteğini belirten Recepi, başarıyla sonuçlanacağına inandığı halk oylamasının, gerçek anlamda özgürleşme adına Türkiye'ye, İslam alemine, Balkanlar'a ve dünyadaki tüm mazlumlara bir ümit ışığı ve rehber olması temennisinde bulundu.

"Bütün dünya hayretler içinde izledi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dik duruşuyla başta İslam alemi olmak üzere dünya üzerinde ne kadar ezilmiş ve hor görülmüş insan varsa hepsinin saygı duyduğu bir dünya lideri haline geldiğini vurgulayan Recepi, şöyle devam etti:

"Bu şartlar altında, selefinizden devraldığınız ve büyük buhranlar içinde kıvranan Türkiye Cumhuriyeti'ni, hem başbakan hem cumhurbaşkanı olarak kısa zamanda zirveye çıkardığınızı bütün dünya hayretler içinde izledi. Büyük bir kararlılık ve imanla ilerlediğiniz bu yolda, Türkiye'nin şahlanışını hazmedemeyen şer odakları, her fırsatta başta şahsınız olmak üzere Türkiye'yi yoğun saldırıların hedefi haline getirdi. Farklı şekil ve formlarda olan, 'üst akıl' tarafından hazırlandığı ve FETÖ tarafından uygulamaya koyulduğu bütün delilleriyle açıkça belli olan bu saldırıların en şiddetlisi, 15 Temmuz'daki darbe girişimidir."

Recepi, Türkiye'nin gerçek anlamda demokratikleşmesi ve bütün prangalarından kurtulması amacıyla 16 Nisan'da yapılacak halk oylaması konusunda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte olduğunu belirterek, "Hazreti İbrahim'e su taşıyan karınca misali, tarafımızı belli etmek açısından, hem şahsım hem başında bulunduğum Makedonya İslam Birliği hem de Makedonya Müslümanları adına sonuna kadar sizinle beraber olduğumuzu ifade etmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
MakedonyaRecep Tayyip ErdoğanHalk Oylaması
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