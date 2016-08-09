Makedonya'daki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 22'ye yükseldi

ÜSKÜP

Makedonya'da, hafta sonu meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 22'ye yükseldiği açıklandı.

Makedonya Polis Sözcüsü Natalia Spirovska Kordic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, başkent Üsküp ve ülkenin kuzeybatısındaki Kalkandelen'de etkili olan selde hayatını kaybedenlerin sayısının, daha önce kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki İvan İliev'in cansız bedeninin bulunmasıyla 22'ye yükseldiğini söyledi.

16 aylık Elif Fejzullai'yi arama çalışmaları halen devam ediyor

Kordic, sel felaketinin yaşandığı gün babasıyla birlikte traktördeyken suya kapılıp kaybolan İliev'in cansız bedeninin dün gece 23.00 civarında babası tarafından bulunduğunu belirterek, ekiplerin hala bulunamayan 16 aylık Elif Fejzullai'yi aramaya devam ettiğini ifade etti.