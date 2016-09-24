Makedonya'da Türkçe kurslarına yoğun ilgi

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, kurulduğu 2010 yılından günümüze halkaTürkçe öğretip Türk tarihini, edebiyatını ve sanatını tanıtan Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün Türkçe kurslarına bu yıl da yoğun ilgi var.

Üsküp Yunus Emre Enstitüsü Müdür Vekili Fuat Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkçe eğitimi noktasında her yıl olduğu gibi bu yıl da üstüne koyarak başarılı bir grafik çizdiklerini belirterek, "Kayıtlarımızı başlattık. 15-26 Eylül tarihleri arasında kayıtlarımız devam etmekte. Geçen seneye nazaran kayıtlarımızın daha fazla olduğunu söyleyebilirim. Çok fazla başvuru var." diye konuştu.

Enstitü olarak Türkçe eğitimi dışında kültür ve sanat alanlarında, edebiyattan tiyatroya, müzikten sanata birçok alanda çalışmalarını sürdürdüklerini söyleyen Korkmaz, yıl içinde kütüphane sohbetleri, ilkokul öğrencilerine yönelik Makedonya'nın farklı köylerinde Türk masal saatleri ve aydınlar buluşması gibi etkinlikleri düzenlediklerini ifade etti.

Korkmaz, enstitü olarak sadece başkent Üsküp'e değil, ülkenin bütün şehirlerine ulaşabilecek çalışmalarla 2017 yılı faaliyetlerinin hazırlıklarına devam ettiklerini sözlerine ekledi.

- 6 yılda bin kişi Türkçe öğrendi

Enstitü bünyesinde okutmalık yapan Mahmut Ayar da 2010 yılından günümüze yaklaşık bin kişiye Türkçe öğrettiklerini ifade ederek, sadece geçen yıl 550 civarında Makedonya vatandaşına Türkçe öğrettiklerini aktardı.

Enstitü bünyesinde verilen Türkçe kurslarının yanı sıra enstitü dışındaki çalışmalara da devam ettiklerini vurgulayan Ayar, Makedonya'daki Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Enformasyon Bakanlığı gibi devlet kurumlarının ve ülkedeki Türk kurumlarının çalışanlarına da Türkçe öğrettiklerini söyledi.