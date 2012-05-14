Makedonya'da gerginlik tırmanıyor

Eski Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında başlayan dağılma sürecinde 8 Eylül 1991 tarihinde düzenlenen referandum ile barışçı bir şekilde bağımsızlığını ilan etmeyi başaran, ancak 2001 yılında Arnavut azınlık ile Makedon yönetimi arasındaki anlaşmazlık yüzünden iç savaşın eşiğine gelen Makedonya'da 11 yıl aradan sonra etnik gerginlik yeniden tehlikeli bir şekilde tırmanmaya başladı.



Dünyada etnik uyum konusunda örnek ülkeler arasında gösterilen Makedonya'da 2001 yılında imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması'nın tam olarak uygulanmaması huzursuzluğun temel kaynaklarından birini oluşturuyor.

Ohri Çerçeve Anlaşması

2001 yılında iç savaşın eşiğine gelen Makedonya'da Ohri Çerçeve Anlaşması, Makedonya Cumhuriyeti hükümeti ile bu ülkede yaşayan Arnavut temsilcileri arasında 13 Ağustos 2001 tarihinde Ohri şehrinde imzalandı. Etnik çatışmaları sona erdiren anlaşma, Makedonya'da etnik grupların hakları konusunda birçok değişiklik sağladı.

Makedonya nereye gidiyor

"Makedonya nereye gidiyor" sorusunu gündemde. Siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve sağduyu sahibi vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, tedirginliklerini de gizlemiyor.

Makedonya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı Arnavut Bütünleşme Birliği'nin Kalkandelen milletvekili Behicüddi Şahabi, Makedonya'nın çok etnikli, çok kültürlü ve çok dinli bir devlet olduğunu, bunun da Ohri Çerçeve Anlaşması ile ortaya konduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Makedonya bu özelliği ile hem Avrupa sürecine hem de NATO'ya çok hızlı bir şekilde üye olmaya gayret gösteriyor. Bu süreçte böyle olayların meydana gelmesi hakikaten çok düşündürücüdür. Bunların arkasında kimler var? Neden yapıyorlar? Devlet bunu iyi bir şekilde takip edip ortaya çıkarmalıdır. Biz hem vatandaşlar, hem siyasiler, hem de sivil toplum kuruluşları olarak sonuç bekliyoruz."

Türkler taraf olmayacak

Koalisyon hükümetinin ortaklarından Türk Demokratik Partisi'nin Genel Sekreteri Kadir Salih, bu konuda Türklerin taraf olmak istemediğini, provokasyonlara da gelmeyeceğini söyledi. Salih, "Biz artık geçmişi, o kanlı günleri unutmak istiyoruz. Biz ileriye bakıyoruz. AB ve NATO üyeliğine odaklandık. Türkler etnik gerginlikte ne taraf oldu ne de olacaktır" ifadesini kullandı.