Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Makedonya'da gerginlik tırmanıyor

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın tam olarak uygulanmaması, etnik gerginliğin giderek tırmanmasının temel kaynaklarından birini oluşturuyor

Makedonya'da gerginlik tırmanıyor

Ohri Çerçeve Anlaşması'nın tam olarak uygulanmaması, etnik gerginliğin giderek tırmanmasının temel kaynaklarından birini oluşturuyor

14 Mayıs 2012 Pazartesi 16:52
465 Okunma
Makedonya'da gerginlik tırmanıyor

Eski Yugoslavya'nın 1990'lı yılların başında başlayan dağılma sürecinde 8 Eylül 1991 tarihinde düzenlenen referandum ile barışçı bir şekilde bağımsızlığını ilan etmeyi başaran, ancak 2001 yılında Arnavut azınlık ile Makedon yönetimi arasındaki anlaşmazlık yüzünden iç savaşın eşiğine gelen Makedonya'da 11 yıl aradan sonra etnik gerginlik yeniden tehlikeli bir şekilde tırmanmaya başladı.

Dünyada etnik uyum konusunda örnek ülkeler arasında gösterilen Makedonya'da 2001 yılında imzalanan Ohri Çerçeve Anlaşması'nın tam olarak uygulanmaması huzursuzluğun temel kaynaklarından birini oluşturuyor.

Ohri Çerçeve Anlaşması
2001 yılında iç savaşın eşiğine gelen Makedonya'da Ohri Çerçeve Anlaşması, Makedonya Cumhuriyeti hükümeti ile bu ülkede yaşayan Arnavut temsilcileri arasında 13 Ağustos 2001 tarihinde Ohri şehrinde imzalandı. Etnik çatışmaları sona erdiren anlaşma, Makedonya'da etnik grupların hakları konusunda birçok değişiklik sağladı.

Makedonya nereye gidiyor
"Makedonya nereye gidiyor" sorusunu gündemde. Siyasetçiler, sivil toplum örgütleri ve sağduyu sahibi vatandaşlar birlik ve beraberlik çağrısı yaparken, tedirginliklerini de gizlemiyor.
Makedonya'da iktidardaki koalisyon hükümetinin ortağı Arnavut Bütünleşme Birliği'nin Kalkandelen milletvekili Behicüddi Şahabi, Makedonya'nın çok etnikli, çok kültürlü ve çok dinli bir devlet olduğunu, bunun da Ohri Çerçeve Anlaşması ile ortaya konduğunu belirterek, şunları söyledi: 
"Makedonya bu özelliği ile hem Avrupa sürecine hem de NATO'ya çok hızlı bir şekilde üye olmaya gayret gösteriyor. Bu süreçte böyle olayların meydana gelmesi hakikaten çok düşündürücüdür. Bunların arkasında kimler var? Neden yapıyorlar? Devlet bunu iyi bir şekilde takip edip ortaya çıkarmalıdır. Biz hem vatandaşlar, hem siyasiler, hem de sivil toplum kuruluşları olarak sonuç bekliyoruz." 

Türkler taraf olmayacak 
Koalisyon hükümetinin ortaklarından Türk Demokratik Partisi'nin Genel Sekreteri Kadir Salih, bu konuda Türklerin taraf olmak istemediğini, provokasyonlara da gelmeyeceğini söyledi. Salih, "Biz artık geçmişi, o kanlı günleri unutmak istiyoruz. Biz ileriye bakıyoruz. AB ve NATO üyeliğine odaklandık. Türkler etnik gerginlikte ne taraf oldu ne de olacaktır" ifadesini kullandı.

AA

Son Güncelleme: 14.05.2012 08:53
Anahtar Kelimeler:
MakedonyaGerginlik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Brexit yıllık 80 milyar dolara mal olabilir
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Doğu Guta'da yaralıların kısmi tahliyesi için anlaşma
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Afrin'den çıkmak isteyen sivilleri ateş edip durdurdular
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Gazzeli çocuklardan UNRWA için 'uçurtma' eylemi
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
Almanya'da koalisyon hükümeti kuruldu
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"PKK, AB'nin terör örgütleri listesindedir"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
"Sadece PKK değil DEAŞ da bölgeden temizleniyor"
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Nepal'de yolcu uçağı düştü
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi
Zeytin Dalı Harekatı'nda 3347 terörist etkisiz hale getirildi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ