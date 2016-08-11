Makedonya FETÖ'ye karşı önlem alıyor

ÜSKÜP - Makedonya Devlet Bakanı Furkan Çako, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ülkelerindeki uzantılarının tamamen açık bir şekilde hukuki yönden de ortaya çıkartılması ve faaliyetlerine son verilmesi açısından önlemler almaya başladıklarını söyledi.

Soruları yanıtlayan Türk kökenli bakan, sorumluluk alanının dış yatırımlar olduğunu anımsatarak, bu bağlamda 17-25 Aralık sürecinin ardından, Türkiye'den Makedonya'ya gelen şirketlerin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığının özel olarak araştırıldığını söyledi.Türkiye'den gelen şirketlerin FETÖ ile bağlantılı olup olmadığı konusunda ilgililerle koordinasyon içinde olduklarını ve büyük bir hassasiyet göstererek önlem aldıklarını aktaran Çako, "Bu alanda sermaye çok önem arz etmekte. Dolayısıyla bu sermayenin akışının da önüne geçilmesi için dikkat ettik, etmeye devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Çako, FETÖ'nün Makedonya'daki uzantılarına da değinerek, "Türkiye'deki muhataplarımızla da yapmış olduğumuz istişareler doğrultusunda, Makedonya'daki FETÖ yapılanmasının tamamen açık bir şekilde hukuki yönden de ortaya çıkartılması ve bundan sonraki faaliyetlerine son verilmesi açısından önlemler almaya başlamış durumdayız." dedi.

FETÖ'nün Makedonya uzantıları

FETÖ'nün Makedonya'da iş adamları dernekleri üzerinden de organize olduğunu kaydeden Çako, tüm bunların kamuoyunca da bilindiğini ifade etti. Makedonya'da yaşayan Türklerin, artık çocuklarını FETÖ uzantısı okullara vermedikleri ve kayıtlarını bu okullardan sildirdiklerine dair duyumlar aldıklarını belirten Çako, "Biz de halkımıza artık çocuklarını bu okullara göndermemeleri yönünde çağrıda bulunmaktayız." ifadesini kullandı.