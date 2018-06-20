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Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay

Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı.

Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay

Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 15:21
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Makedonya'dan 'isim sorunu' anlaşmasına onay

Makedonya meclisi, ülkenin adının "Kuzey Makedonya Cumhuriyeti" olarak  değiştirilmesi amacıyla Yunanistan ile yapılan anlaşmayı onayladı. 

AA

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