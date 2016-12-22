Fetih Hareketi

'nin 7'nci Genel Kongresi'nde gerçekleşen seçimler neticesinde Hareket'in kurucularından

Muhammed Dahlan

ile destekçilerinin yönetimdeki etkisinin azaltıldığı ve Filistin Devlet Başkanı

Mahmud Abbas

'ın gücünü artırdığı belirtiliyor.

Kongre kapsamında yürütülen seçimlerde Fetih Merkez Yürütme Komitesine seçilen 6'sı yeni, 12'si eski tüm üyelerin Abbas'a yakın isimlerden oluşması, "Fetih Hareketi yönetiminde Abbas'ın gücünü artırdığı" şeklinde yorumlanıyor.

Filistinli uzmanlar, seçim sonuçları, Abbas ve Dahlan arasındaki "güç savaşını" AA muhabirine değerlendirdi.

Dahlan'ın ekibinin uzaklaştırılması "sürpriz değil"

Ramallah'taki Birzeit Üniversitesi Siyaset Bilimi Profesörü Cihad Harb, Fetih Hareketi Genel Kongresi'nde Dahlan'ın ekibinin uzaklaştırılarak Abbas'a yakın isimlerin yönetimde kendisine yer bulmasının sürpriz olmadığını söyledi.

Harb, "Kongre'de alınan bu kararlar, Dahlan'ı Filistinli bir lider olmaktan çıkarmaz. Ama şu da bir gerçek artık Dahlan'ın Fetih Hareketi içerisinde hiçbir vasfı bulunmayacak." dedi.

Dahlan'ın, Filistin meclisinde kendisine yakın 15 milletvekili olan, Fetih Hareketi içinde oldukça etkili ve tek başına bir güç oluşturabilecek önemli bir figür olduğuna işaret eden Harb, "Dahlan, yeni bir örgüt ile Filistin'de siyaset sahnesine yeniden dönebilir." diye konuştu.

Gazze'deki Fetih Hareketi içinde gerginlik sinyalleri

Gazze'deki El-Ezher Üniversitesi Siyasal Bilimler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Muhaymer Ebu Sa'de, merkez yürütme komitesi seçim sonuçlarının Fetih Hareketi'nin Gazze'deki yapılanmasında ِDahlan'a bağlı kesimde gerilimi artırabileceğini ifade etti.

Ebu Sa'da, "Yeni seçilen üyelerin hepsi Abbas'a yakın isimler. Dolayısıyla bu durum Dahlan taraftarlarıyla yönetim arasındaki husumeti artıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Fetih Hareketi'nin Gazze'deki siyasi çalışma ortamında Dahlan ve Abbas taraftarları arasında çekişmeler yaşanabileceği ve Dahlan taraftarlarının kongre sonuçlarını kabul etmeyeceğini savunan Ebu Sa'de, Dahlan taraftarı yüzlerce kişinin Gazze'de düzenlediği gösterilerle liderlerinin yeniden Filistin'e dönmesi için çağrıda bulunmasını hatırlatarak, "Fetih Hareketi içerisindeki kutuplaşma ve iki tarafın karşı karşıya gelmesi sahaya da yansıyabilir." dedi.

AA