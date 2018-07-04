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Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklara sağlık ekibi ulaştı

Tayland'da su seviyesinin yükseldiği mağarada mahsur kalan çocuklara, doktor ve hemşireden oluşan 7 kişilik ekip eşlik ediyor.

Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklara sağlık ekibi ulaştı

Tayland'da su seviyesinin yükseldiği mağarada mahsur kalan çocuklara, doktor ve hemşireden oluşan 7 kişilik ekip eşlik ediyor.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 09:43
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Mağarada mahsur kalan Taylandlı çocuklara sağlık ekibi ulaştı

Tayland'ın kuzeyindeki Çiang Rai eyaletinde, takım olarak ziyaret ettikleri mağara kompleksinde 9 gün önce kaybolduktan sonra sağ olarak bulunan 12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Arama çalışmalarını koordine eden Tayland ordusundan Arpakorn Yookongkaew, düzenlediği basın toplantısında, aralarında doktor ve hemşirenin de bulunduğu 7 kişilik ekibin, kaybolan grubun yanında olduğunu açıkladı.

Ekibin, çocuklara kolay sindirilebilen yüksek enerjili gıdalar ve yeterli mineraller verdiğini belirten Arpakorn, "12 futbolcu çocuk ve antrenörlerinin dışarıya nasıl çıkarılacağına dair seçenekleri değerlendiriyoruz. Onlara dalma eğitimi vererek dışarıya çıkarmak da seçeneklerin arasında. Ancak bunun tatbikatlarla yüzde 100 emin olunduktan sonra yapılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Arpakorn Yookongkaew, grubu dışarı çıkarmak için acele etmeyeceklerini, çocukların sağlıklarının ve güvenliklerinin önemli olduğunu söyledi.

Çiang Rai Eyaleti Valisi Narongsak Osatanakorn da ekiplerin çocukları belirli süre mağarada tutup, yüzme ve tüplü dalış eğitimi vererek mağaradan güvenli şekilde çıkabilecek yeterliliğe ulaşmalarını sağlamayı planladıklarını söylemişti.

Grubun bulunduğu noktanın, profesyonel dalgıçların dahi birkaç saatte ulaşabildiği, sel suları altındaki dar geçit galerilerden oluştuğu belirtiliyor.

Öte yandan, su seviyesinin kendiliğinden düşmesini beklemek ise muson mevsimindeki bölgenin gelecek 2 ayda sürekli yağış altında kalacağı için pek öngörülmüyor.

Narongsak, mağaradaki suyun drenaj pompalarıyla tahliye edilerek su seviyesinin düşürülmeye çalışıldığını, ayrıca mağara dışında alternatif çıkış sağlayabilecek hava boşlukları bulmak için arazi taraması yapıldığını da belirtti.

Yaşları 11 ile 16 arasında değişen 12 çocuk ile 25 yaşındaki antrenörleri, 23 Haziran'da Tham Luang Nang Non Mağarası'na yaptıkları gezide kaybolmuş ve 9 gün sonra arama kurtarma ekipleri tarafından sağ olarak bulunmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Tayland
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