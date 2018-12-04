Maduro: Kardeşlik için Türk halkına kollarımızı açmaya karar verdik

CARACAS

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Venezuela’da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Maduro, "Bizim, yani Bolivarcılar hakkında konuşulduğunda, soylu, asi, yardımsever, çalışkan hem de çok çalışkan diye konuşulmalıdır. Venezuela halkı kardeşlik için kollarını açtığında, onu gerçekten açar ve biz uzun bir zaman önce kardeşlik için kollarımızı ve gönlümüzü asil bir tarihe sahip olan, savaşçı, birçok savaş kazanmış, galip Türk halkı için açmaya karar verdik." dedi.

Venezuela ile Türk halkının yakınlığına vurgu yapan Maduro, "Türk halkına büyük hayranlık duyuyor ve Venezuela'da gösterilen harika dizi Ertuğrul'u çok seviyoruz. Bu şekilde Türk halkına gönlümüzü açıyor ve bu resmi ziyaretten ötürü teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Maduro, Erdoğan ile görüşmenin olumlu geçtiğine işaret ederek "Ekonomik, iş, iktisadi, askeri, madencilik, eğitim ve kültürel alanda gelişmeye devam etmek için anlaşmalar imzaladık. Gelişmiştik ve daha da gelişeceğiz. Buradan çıkan her şey hakkında 2019, 2020, 2021 ve 2022 yılları için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile konuştum. Karşılıklı yatırımcıların, güçlü ekonomik temelinin, iki ülke arasındaki ilişkilerin 2025, 2030 ve daha ilerisine dayandığını gördük." değerlendirmesini yaptı.

İmzalanan anlaşmaların kağıt üzerinde kalmayacağını aktaran Maduro, "Hem benim hem de Venezuela halkı adına Türk halkına bütün desteğimizi, sevgimizi, hayranlığımızı iletin lütfen." dedi.

Türkiye tarafından Venezuela'ya ilk defa devlet başkanlığı düzeyinde ziyaret olduğunu hatırlatan Maduro, "Türkiye ve Venezuela olarak inşa etmemiz gereken büyük ve muhteşem bir geleceğe sahibiz. Bu ziyaret, 21'inci yüzyılın kalanı için Türkiye ile Venezuela arasındaki ilişkilerde yeni bir safhaya geçilmesine imza attı." değerlendirmesinde bulundu.

"Türk şirketleri Venezuela'da çok güzel inşaatlar yaptı"

Maduro, Türkleri ülkesine yatırım yapmaya teşvik ederek "Venezuela, her alanında Türk yatırımcıya açıktır, bunu böyle imzaladık, böyle anlaştık ve böyle duyuruyoruz. Türk yatırımcılar, petrol üretiminde, rafinesinde, altın üretmek için petrokimyada, elmasta, koltanda, demirde, alüminyumda ve turizmin ilerlemesinde ticareti geliştirmeye ve güçlendirmeye devam edecekler." açıklamasında bulundu.

Ülkesindeki çalışmalara değinen Maduro, şöyle devam etti:

"Bizim, bütün halkımızın eğitimini güvence altına alan sosyal programlarımız ve sosyal sorumluluklarımız var. Venezuela bir mucize gösterdi, eğitimde devrim yaptı. Eğitim ve kültür alanında işbirliği için bir anlaşma imzaladık. Venezuela konut meselesinde bir mucize daha gösterdi, bu yıl halkımıza teslim edilmek üzere 250 bin ev hedefine ulaşacağız. Türk inşaat şirketleri Venezuela'da çok güzel inşaatlar yaptı. Havalimanına inerken Türk şirketinin yaptığı inşaatları görebilirsiniz. Ankara'dakilere benziyor."

Maduro, sağlık alanında yapılan yeniliklere dikkati çekerek "Her topluluğa bir aile doktoru sağlayarak sağlık alanında bir devrim gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

"Kimse bizim ticari ve ekonomik faaliyetlerimize karışmasın"

Venezuela hakkında söylenenlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Maduro, "Venezuela hakkında kötü konuşuyorlar. Sadece kötü konuştukları için birçok kişi bunlara gerçek sanarak inanma eğilimi gösteriyor. Ben sadece şunu söylüyorum: Onurlu, adil, yüksek seviyeli, ayakta duran, asi ve 21. yüzyılda ilerlemeyi sürdürecek bir halk görmek için Venezuela'ya gidin. Bu yolda Türkiye ile karşılaştığımız için artık daha fazla güçle, daha fazla azimle çalışan bir halk göreceksiniz." şeklinde konuştu.

Maduro, ikili ilişkilerin iki ülkeye de faydalı olduğunu anlatarak "Biz şundan eminiz, bütün Türk yatırımcılar iki ülkenin çıkarı için olanı yapacaklar. Türkiye ve Venezuela'nın zenginlik oluşturma yolunda ekonomik gelişimi ve her iki ülke arasında her defasında iki bölgeye daha çok yakınlaşacağız, Latin Amerika ve Türkiye'nin hayati rol oynadığı Avrasya bölgesi." dedi.

Venezuela ve Türkiye'nin başarılı ilişkilere sahip olduğunun altını çizen Maduro, şunları söyledi:

"Venezuela ve Türkiye olarak şeffaf, başarılı her seferinde daha başarılı ve bağımsız ekonomik ilişkilere sahibiz. Altın, bizim ilişkilerimizin bir parçası. Ticari faaliyetleri sürdürmeye, şeffaflık ve yasal olarak altın satmaya devam edeceğiz. Kimse buna karışmak zorunda değil. Biz, ABD ve diğer ülkelerin yaptığı ticarete karışmıyoruz, kimse de bizim ticari ve ekonomik faaliyetlerimize karışmasın. Venezuela'nın ürettiği şeyi dünyaya satmaya hakkı vardır. Maden üretimini artırmak için hala ilerleme aşamasında olan bir plan oluşturduk. Gelecek yıl bir rekor kıracağız ve altın üretimini üçe katlayacağız ve dünyanın en büyük ikinci altın rezervine sahip olduğumuzu tasdik edeceğiz. Bu bizi çok gururlandırmalıdır çünkü bunlar petrolden gelen geliri dengeleyecek ve Venezuelalıların sahip olduğu kaynağı çeşitlendirecek yeni zenginlik kaynaklarıdır. 'Bu servet nereye gidiyor, Maduro'nun cebine mi?' Siz çok iyi biliyorsunuz ki bu zenginlik eve, eğitime dönüşüyor. Bu zenginlik müziğe, kültüre, sağlığa, iş istihdamına, sosyal güvenceye, mutluluğa ve halkın yaşamına dönüşüyor."

"Türkiye Avrasya bölgesinde çok önemli bir liderliğe sahip"

Maduro, Venezuela'nın bağımsızlığına vurgu yaparak "Venezuela'nın altın üretip dünyaya satmasını yasadışı bir yaptırımla engellemeye çalışmak çok bencilcedir. Venezuela'nın gelişmeye hakkı yok mu? Evet var. Venezuela işte bu yüzden asidir çünkü Venezuela 'Haklıyım ve onu elde edeceğim.' diyor. Bu şekilde bütün dünyayla ilişkimizi geliştirerek devam edeceğiz." dedi.

Dünyadaki değişen güç dengelerine dikkati çeken Maduro, "Neyse ki, çok kutuplu bir dünyadayız. Artık tek bir ses, tek bir egemenlik tarafından yönetilen bir dünya yok. Güç dengeleri çeşitlendirilmiş bir dünya var. Venezuela, bu çok kutuplu ve çok merkezli dünyanın kurulmasında bir strateji oluşturmaktadır. Bu, Güney Amerika'daki halklar olarak nefes alabildiğimiz ve mutlu bir şekilde yaşayabildiğimiz bir dünya. Bu şekilde, şeffaf, başarılı ve yasal ilişkilerle gelişmeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Maduro, dünyaya çok açık bir mesaj verdiğini belirterek "Bu mesajı jeopolitik bakış açısından veriyoruz. Türkiye Avrasya bölgesinde çok önemli bir liderliğe sahip. Aynı zamanda İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanlığını da yürütüyor. Venezuela, bizim bölgemiz olan Karibe bölgesinde önemli bir lider. Biz Bağlantısızlar Hareketi'nin başkanlarıyız. Medeniyetler, kültürler ve siyasal diyalog kavramlarını geliştiriyoruz. Dünya artık ezici üstünlüğe sahip eski imparatorluklardan çok daha ötesindedir." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın farklı güç kutuplara dağıldığına dikkati çeken Devlet Başkanı Maduro, şu görüşleri dile getirdi:

"Bugün 3 Aralık Pazartesi, geçen cuma İran'dan gelen bir delegasyonu karşıladım ve işbirliği planlarından bahsettiğimiz iki saat süren önemli bir toplantıydı. Cumartesi günü ben Meksika'daydım, yeni Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un sıra dışı başkanlığı devralma törenine katıldım. Farklı bir konuşma, farklı bir sohbetti. Orada karşılaştığımız şey ise Meksika halkının sokaklarda 'Venezuela, Venezuela, Maduro, Maduro' diye bağırmasıydı. Pazar günü, Yahudi halkının lideri Haham beni ziyaret etti. Benimle konuştuktan sonra çok etkilendi, bizim için dua etti. Buraya, Haham İsaac Cohen, ülkede haham olarak görev yaptığı 40. yılı kutlamaya gelmişti. Sıra dışı, ruhani bir toplantı oldu, televizyondan canlı yayınlamak isterdim."

"Türkiye, son bin yılda dünya üzerinde çok önemli bir rol oynadı"

Devlet Başkanı Maduro, Türkiye'nin uzun bir tarihe sahip olduğunu hatırlatarak "Bugün, büyük Türkiye'nin büyük Cumhurbaşkanı, dostum Erdoğan'ın yanındayım. Türkiye, son bin yılda dünya üzerinde çok önemli bir rol oynadı. Türkiye'nin Türk kültürüne, dünya kültürüne, bilimine, sanatına, siyasetine büyük katkısı oldu, bu oldukça etkileyici. Türkiye, dünyayı tekrar uyandırdı ve Türkiye bu çok kutuplu, çok merkezli yeni dünyada hayati bir rol oynayacak." dedi.

Çok kutuplu dünya vurgusu yapan Maduro, "Bu şekilde biz de çok kutuplu ve geniş diyaloğa dayalı çok merkezli bir ajandamız var. Biz bu çok kutuplu dünyaya inanıyoruz. Tek kutuplu, tek sesten yönetilen dünyaya inanmıyoruz. Bu devir, imparatorluklar devri artık kapandı." diye konuştu.

Maduro, Venezuela'nın dik duruşundan vazgeçmeyeceğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Artık halkların sesini yükselttiği bir devir geldi ve asi Venezuela, burada dik duran Venezuela, işte bu devre bağlıdır. Libertador Simon Bolivar da bunu düşünmüştü. Bolivar, 1810'da Venezuela'nın tam bağımsızlığını talep ettiğinde, bazı Caracaslılar hatta birçoğu, 'Hayır, Venezuela bağımsız olamaz. İspanya kolonisi olarak kalmamız lazım.' dediler. Bolivar düşündü, büyük hayaller kurdu ve sonra yapmaya başladı. Bugün başardığı şeye bakın. O dev Simon Bolivar'ın cesaretiydi. Biz bu cesaretin gücünü gösteren devin ruhunu hala taşıyoruz.

Peki siz bize burada bu ruhu kimin işlediğini biliyor musunuz? Komutan Hugo Chavez. Komutan Hugo Chavez, sizi ne kadar da tanımak isterdi. 2010 yılının Kasım ayında, bakan olduğum dönemde Venezuela'dan Türkiye'ye giden ilk bakan bendim. Türkiye'yi biz keşfettik. Kim gönderdi beni? Komutan Hugo Chavez. Daha sonra Türkiye'ye giden ilk Venezuela Devlet Başkanı oldum. Şimdi resmi ilişkilerin başladığı 68 yıldır ilk defa Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan, Venezuela'yı ziyaret etti. Tarihi bir olay, bu şekilde kurmamız gereken büyük bir dünya var. Gücümüz var, halkımız arkamızda, tarihimiz var, her şeyimiz var. Ancak başarısız olmaya hakkımız yok, başarısız olmayacağız. Teşekkür ediyoruz Sayın Başkan, yapmış olduğunuz ziyaretten dolayı gerçekten çok etkili ve mutlu bir şekilde ayrılıyoruz. Türkiye ve Venezuela'nın birliği için çalışmaya devam edeceğiz."