ANKARA

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, en çok kullanılan 100 bolivarlık banknotların tedavülden kaldırılmasıyla ülkenin düşmanlarını yeneceğini savundu.

BBC'nin haberine göre, Maduro, tedavülden kaldırılanların yerine basılan yeni banknotların bankalara ve ATM'lere gönderilmemesi sonucu nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşların protesto gösterileri üzerine, devlet televizyonundan halka seslendi ve 100 bolivarlık banknotların tedavülden kaldırılmasının kara borsayı perişan ettiğini belirtti.

Maduro, 300'den fazla yağmacının tutuklandığını bildirerek, muhalefet partilerine "Gelip de bana bunların siyasi suçlu olduğunu söylemeyin." diye seslendi.

Protesto gösterilerini düzenleyenlerin ABD Başkanı Barack Obama'dan talimat aldığını ileri süren Maduro, bu kişilerin hükümete yönelik darbe planladığını da iddia etti.

Maduro, dün ülkedeki protesto gösterilerinin ardından 100 bolivarlık banknotların tedavülden kaldırılması işleminin 2 Ocak'a ertelendiğini açıklamıştı.

Yeni banknotların bankalara ve ATM'lere gönderilmemesi üzerine nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar, 6 farklı kentte protesto gösterileri düzenlemişti.

Ekonomik krizle mücadele eden Venezuela, geçen hafta önce 15 Aralık'tan itibaren 6 yeni banknotun dolaşıma gireceğini, daha sonra da 100 bolivarlık banknotların tedavülden kaldıracağını duyurmuştu. Maduro yönetimi çarşamba günü de nakit kaçakçılığının önüne geçmek amacıyla Kolombiya sınırının 72 saatliğine kapatıldığını açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösterilerin düzenlendiği petrol zengini Venezuela'da halk, saatler süren elektrik kesintileri, ilaç ve temel gıda ürünlerinin eksikliği nedeniyle zorluk çekiyor. Nakit sıkıntısının yaşandığı ülkede, ATM'lerden sadece çok düşük miktarlarda para çekilebiliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) verilerine göre, enflasyon oranının 2017'de 4 haneli rakamlara ulaşmasının beklendiği ülkede hükümet, 2015'ten bu yana verilerini açıklamıyor.

AA