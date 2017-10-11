Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısı 48'e çıktı

ANTANANARİVO
Madagaskar'daki veba salgınında ölü sayısının 48'e yükseldiği bildirildi.
Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ağustos ayında yayılmaya başlayan hastalığa yakalanan 449 kişiden 48'inin hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, vakaların büyük bölümünün hıyarcıklı veba olduğu bilgisine yer verildi. Bakanlık, 3 Ekim'de, 150 vakanın 28'sinin ölümle sonuçlandığını ifade etmişti.
Madagaskar Cumhurbaşkanı Hery Rajaonarimampianina, düzenlediği basın toplantısında, salgına ilişkin gerekli önlemlerin alındığını ve paniğe gerek olmadığını söyledi. Rajaonarimampianina, konuyla ilgili sosyal medyadaki asılsız haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
Bakanlık, veba hastalarının ücretsiz tedavisi için Antananarivo'da sağlık merkezi kurmuştu.
Veba hastalığı, yüksek ateş, yorgunluk ve öksürük gibi belirtilerle ortaya çıkıyor.
AA