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Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi

Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.

Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi

Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.

30 Ocak 2017 Pazartesi 10:09
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Madagaskar'da yolcu taşıyan tır devrildi

Madagaskar'da yasak olmasına rağmen dorsesinde yolcu taşıyan tır nehre uçtu, kazada en az 47 kişi hayatını kaybetti.

Başkent Antananarivo'nun kuzeydoğusundaki Anjozorobe bölgesi yetkilisi Lova Andriamanantsoa, açıklamasında kurallara aykırı olmasına rağmen onlarca yolcu taşıyan bir tırın Anjozorobe'deki Mananara nehrine düştüğünü bildirdi.

Andriamanantsoa, ilk belirlemelere göre kazada aralarında çocukların da olduğu en az 47 kişinin öldüğünü, 11'i ağır 24 kişinin yaralandığını belirtti.

Arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği olayda ölü sayısının artmasından endişe ediliyor.

Öte yandan görgü tanıkları, aşırı hız nedeniyle devrilen araçtaki çok sayıdaki kişinin düğünden döndüğünü önü sürdü.

AA

Son Güncelleme: 30.01.2017 11:26
Anahtar Kelimeler:
MadagastarTIRTır DevrildiAnjozorobeMananara
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