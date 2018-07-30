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Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara hapis cezası

Başkent Antananarivo'da yabancı iş adamlarını fidye için kaçırdıkları gerekçesiyle yakalanan 23 kişiden 11'i tutuklandı.

Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara hapis cezası

Başkent Antananarivo'da yabancı iş adamlarını fidye için kaçırdıkları gerekçesiyle yakalanan 23 kişiden 11'i tutuklandı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:33
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Madagaskar'da iş adamlarını kaçıranlara hapis cezası

Ada ülkesi Madagaskar'da, yabancı iş adamlarını fidye için kaçıranlara yönelik operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 11'inin tutuklandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, son 2 haftadır başkent Antananarivo'da çoğunluğu Hindistan kökenli birçok yabancı iş adamı fidye için kaçırıldı.

Güvenlik güçlerinin iş adamlarını fidye için kaçırdığından şüphelendiği kişilerin adreslerine düzenlediği operasyon sonucu 23 kişi gözaltına alındı.

Polis kaynakları, yakalanan zanlılardan 11'inin aynı suçtan arananlar olması nedeniyle tutuklandığını belirterek, 2 kişinin de polisle girdiği çatışmada vurulduğunu kaydetti.

Bir hafta önce başkentteki bir semtte madencilik firmasında görevli 4 Hintli iş adamı kaçırılmıştı.

Güvenlik güçleri, kaçırma olaylarının bir şebeke tarafından organize edilmesi ihtimali üzerine soruşturmayı derinleştirdi.

Kaçırılan iş adamlarının bulunup bulunmadığıyla ilgili yetkililerden henüz bir açıklama ise gelmedi.

AA

Anahtar Kelimeler:
MadagaskarAntananarivo
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