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Macron'un 'sağ koluna' soruşturma

Mali Savcılık, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

Macron'un 'sağ koluna' soruşturma

Mali Savcılık, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında görevini kötüye kullandığı suçlamasıyla soruşturma başlattı.

04 Haziran 2018 Pazartesi 15:32
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Macron'un 'sağ koluna' soruşturma

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "sağ kolu" olarak bilinen, Elysee Sarayı Genel Sekreteri Alexis Kohler hakkında görevini kötüye kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla soruşturma başlatıldı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ulusal Mali Savcılığı, Cumhurbaşkanı Macron'un sağ kolu olarak bilinen Kohler hakkında görevini kötüye kullanmak ve haksız kazanç elde etmek suçlamalarıyla soruşturma başlattı.

Kohler'in daha önce kamu görevlerinde yaptığı işlemlerin yasaya uygun olup olmadığının araştırıldığı belirtilen haberde, soruşturmanın yolsuzlukla mücadele eden "Anticor" adlı derneğin Kohler'i şikayet etmesi üzerine başlatıldığı ifade edildi.

Haberde, Elysee Sarayı'nın Kohler hakkındaki suçlamaların "tamamen asılsız" ve "ciddi hatalar içerdiği" yönündeki açıklamasına da yer verildi.

Anticor derneğin avukatı Jean-Baptiste Soufron, Elysee'nin açıklaması üzerine basına yaptığı açıklamada, "Alexis Kohler'in haklı olduğunu göstermesi gerekiyor." diye konuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaEmmanuel MacronAlexis Kohler
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