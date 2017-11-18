Macron'un partisine başkan seçildi

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından önce Nisan 2016'da Yürüyüş Hareketi (En Marche!) adıyla kurulan, daha sonra Macron'un Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından isim değiştirerek partileşen LaREM'in ilk kongresi Lyon yakınlarındaki Chassieu kasabasında basına kapalı gerçekleştirildi.

LaREM'den yapılan yazılı açıklamada, delegelerin el kaldırarak yaptıkları oylama sonucunda, Castaner'in üç yıllığına Başkanlık Konseyinin başına seçildiği kaydedildi. Resmi olarak Genel Delege unvanını kullanacak Castaner'in oy birliğiyle bu göreve seçildiği belirtilen açıklamada, iki delegenin ise çekimser kaldığı bildirildi.

Açıklama sonrası sosyal medya üzerinde mesaj yayımlayan Castaner, "LaREM'in başına seçilmekten dolayı gururluyum ve onur duydum. Hareketimizin hizmetinde ve tüm üyelerimizin sesi olacağım." ifadelerini kullandı.