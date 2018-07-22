Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkarılacak.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris Savcılığının Benalla'yı, Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darbettiği gerekçesiyle iki gün önce gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Gözaltı süresi dolan Benalla bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen haberlerde ayrıca, darp olayıyla bağlantılı gözaltına alınan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin de hakime ifade vereceği kaydedildi.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada, hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda tekrar devam edeceğini kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı François de Rugy ise yaptığı yazılı açıklamada, darp olayı sebebiyle huzursuzluğun bitmesi gerektiğini, bu yüzden Ulusal Meclisin çalışmalarına yarın yerel saatle saat 16.00'da tekrar başlayacağını açıkladı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yarın Ulusal Mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

İki gün önce gözaltına alınan Benalla'nın gözaltı süresi dün uzatılmıştı. Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.