Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 30°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
94082
ALTIN
189.916
DOLAR
4.7932
STERLİN
6.2894
EURO
5.6125
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
"İyi bir forvet arayışımız var"
"İyi bir forvet arayışımız var"
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde bırakıp kaçtı
Kazada ölen arkadaşını olay yerinde...
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2 ölü, 6 yaralı
Çorum'da otomobil şarampole devrildi: 2...
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü, 2 ağır yaralı
Kamyonetle traktör çarpıştı: 1 ölü,...
Flaş Haber
Türkiye'de OHAL sona erdi
Kapat

Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

22 Temmuz 2018 Pazar 16:40
0 Okunma
Macron'un Özel Kalem Müdür Yardımcısı hakim karşısına çıkacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Özel Kalem Müdür Yardımcısı Alexandre Benalla, 1 Mayıs gösterilerinde bir genci darbettiği gerekçesiyle bugün hakim karşısına çıkarılacak.

Fransız basınında yer alan haberlerde, Paris Savcılığının Benalla'yı, Paris'teki 1 Mayıs gösterilerinde bir genci şiddetli şekilde darbettiği gerekçesiyle iki gün önce gözaltına aldığı hatırlatıldı.

Gözaltı süresi dolan Benalla bugün hakim karşısına çıkarılacağı belirtilen haberlerde ayrıca, darp olayıyla bağlantılı gözaltına alınan iktidardaki Cumhuriyet Yürüyüşü hareketinin çalışanı Vincent Crase ve görevlerinden uzaklaştırılan 3 polisin de hakime ifade vereceği kaydedildi.

Fransa Adalet Bakanı Nicole Belloubet, basına yaptığı açıklamada, hükümetin darp olayı nedeniyle Ulusal Meclisteki anayasa reformu çalışmalarına ara verdiğini ve çalışmaların daha sakin koşullarda tekrar devam edeceğini kaydetti.

Ulusal Meclis Başkanı François de Rugy ise yaptığı yazılı açıklamada, darp olayı sebebiyle huzursuzluğun bitmesi gerektiğini, bu yüzden Ulusal Meclisin çalışmalarına yarın yerel saatle saat 16.00'da tekrar başlayacağını açıkladı.

Öte yandan Fransa İçişleri Bakanı Gerard Collomb, yarın Ulusal Mecliste konuya ilişkin açıklamalarda bulunacak.

Fransız basını, Collomb’un, gösterinin ertesi günü Benalla’nın bir genci darbettiği bilgisine sahip olduğunu yazmıştı. Fransa’daki aşırı solcu ve sağ partiler, bunun üzerine Collomb’un zamanında Benalla hakkında hukuki süreci başlatmadığını savunarak istifasını istemişti.

İki gün önce gözaltına alınan Benalla'nın gözaltı süresi dün uzatılmıştı. Elysee Sarayı'nın, Benalla'nın görevinden alınması için resmi işlemleri başlattığı belirtilmişti. Darp olayıyla bağlantılı olarak 3 polisin görevlerinden uzaklaştırıldığı da ifade edilmişti.

Le Monde gazetesi, Benalla'nın, birkaç gün önce 1 Mayıs gösterisinde polislerin kullandığı kaskı takarak etrafı polislerle çevrili ve yerde yatan genci şiddetli şekilde darbettiğine dair görüntüler yayımlamıştı. Paris Savcılığı, perşembe günü Benalla hakkında "şiddet uygulamak" ve "görevini kötüye kullanmak" suçlamalarıyla ön soruşturma açmıştı.

Le Monde'a konuşan Macron'un Özel Kalem Müdürü Patrick Strzoda da Benalla'nın 1 Mayıs gösterilerine gözlemci olarak katılmak için kendisinden izin talep ettiğini ve sadece bu sıfatla görevlendirildiğini söylemişti. Haberde, Macron'un olayın ertesi günü bilgilendirildiği ve Benalla'nın 4 Mayıs itibarıyla 15 gün görevinden uzaklaştırıldığı, daha sonra özel kalem müdür yardımcılığından daha düşük pozisyondaki bir idari göreve getirildiği belirtilmişti. Benalla, geçen yıl düzenlenen cumhurbaşkanı seçiminden önce kampanya süresince Macron'un güvenliğinden sorumlu olmuştu.

AA

Anahtar Kelimeler:
Fransa CumhurbaşkanıEmmanuel MacronAlexandre Benalla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Raşit Dostum'un uçağının indiği havaalanı civarında patlama
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
Irak'ta 'Peşmergesiz güvenlik olmaz' algısıyla yürütülen Kerkük pazarlığı
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
İsrailli Dürzi milletvekillerinden "Yahudi ulus devlet" yasasına itiraz
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Japonya'da aşırı sıcaklar can almaya devam ediyor
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi
Esed rejimi Beyaz Baretliler'in tahliyesine izin vermedi
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
İran'da 5,7 büyüklüğünde deprem
Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
Bakan Albayrak G20 Aile Fotoğrafı çekimine katıldı
Kolombiya'da eski gerillalar Kongrede yemin etti
Kolombiya'da eski gerillalar Kongrede yemin etti
Gazze şehitlerini toprağa verdi
Gazze şehitlerini toprağa verdi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ