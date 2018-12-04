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Macron Sırbistan ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5-6 Aralık'ta Sırbistan'a yapacağı ziyareti, ülkesindeki protestolar nedeniyle erteledi.

Macron Sırbistan ziyaretini erteledi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 5-6 Aralık'ta Sırbistan'a yapacağı ziyareti, ülkesindeki protestolar nedeniyle erteledi.

04 Aralık 2018 Salı 09:52
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Macron Sırbistan ziyaretini erteledi

BELGRAD

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, düzenlediği basın toplantısında, Fransız mevkidaşı Macron ile telefonda görüştüğünü belirterek Fransa'da devam eden protestolar nedeniyle Macron'un Belgrad ziyaretini ertelediğini söyledi. 

Vucic, "Maalesef ülkesindeki iç sorunlar ve mevcut durum nedeniyle Cumhurbaşkanı Macron ülkemize yapacağı ziyareti birkaç hafta sonraya ertelememizi rica etti." ifadelerini kullandı.

Fransa genelinde "sarı yelekliler" adı altında örgütlenen eylemciler, 17 Kasım'dan bu yana hükümetin akaryakıta ek vergi koymasını protesto etmek için sokaklara dökülüyor. Eylemciler, akaryakıt vergilerinin düşürülmesi ve ekonomik koşulların iyileştirilmesini talep ediyor.

Protestolar, Macron ve hükümete karşı daha geniş çaplı taleplerle isyana dönüşmüş durumda.

Gösterilerde çıkan olaylarda, şimdiye kadar 2 kişi hayatını kaybetti, 222'si güvenlik görevlisi bin 43 kişi yaralandı ve bin 424 kişi gözaltına alındı.

AA

Anahtar Kelimeler:
FransaSırbistanEmmanuel Macron
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